Samsung, LG Electronics и Hyundai хочуть повернутися до Росії

Південнокорейські компанії Samsung, LG Electronics і Hyundai уважно стежать за переговорами про врегулювання війни Росії проти України для того, щоб, за найменших позитивних зрушень у цей бік, повернутися на російський ринок.

Про це повідомляє DW з посиланням на південнокорейські ЗМІ, які повідомляють, що LG вже частково відновила роботу на своєму підмосковному заводі. Аналогічну інформацію ще кілька днів тому наводило російське видання Русбейс з посиланням на джерела.

Представник LG у коментарі сказав, що відновлення роботи пов'язане із запобіганням зносу виробничих потужностей, які простоювали з початку війни. Жодних нових поставок на завод не було, там використовуються вже наявні матеріали.

Генеральний директор LG Electronics Чо Джу Ван заявив, що компанія проявляє обережність, оскільки війна ще не закінчилася, але додав: Ми уважно стежимо за ситуацією, оскільки можемо відновити роботу, коли санкції буде знято.