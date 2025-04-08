МВС назвало цифру задекларованої українцями зброї

В Україні задекларовано 6276 одиниць вогнепальної зброї та майже 2,2 мільйона боєприпасів до неї. Про це повідомляє МВС України.

Задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна у підрозділах Національної поліції України. Наразі налічується 216 місць проведення декларування/груп з декларування.

Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Це заклало правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилило механізм контролю за обігом зброї.

Про те, як задекларувати зброю та які для цього необхідні документи — на ілюстрації.



