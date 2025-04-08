"Підтримати"
Тренди:
Новини
Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр Словаччини хоче до Москви попри застереження
Міністр оборони США Хегсет на конфіденційні зустрічі бере із собою дружину та брата
Трамп звинуватив Україну в тому, що вона посміла воювати проти сильнішого супротивника
Приватний бізнес та банки забезпечили значні надходження до бюджету у 2024 році
Духовник Трампа назвав атаку на Суми злочином проти віри та людяності
Відкрито новий пункт пропуску на кордоні України з Угорщиною 
Samsung, LG Electronics и Hyundai хочуть повернутися до Росії
МВС назвало цифру задекларованої українцями зброї
Торговий тиск Трампа обвалює біржі - інвестори шукають безпечні активи
Бельгія передасть Україні чотири F-16: два вже цього року
Поліпропіленові листи у виробництві та будівництві: особливості матеріалу PR
До Держбюджету України надійшов другий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. - на що підуть кошти
Європа має забезпечити гарантії безпеки Україні - Стармер
Федеральний суддя США заборонив Трампу і Маску подальшу ліквідацію USAID
Білий дім оприлюднив заяву після розмови Трампа з Путіним
Всі новини
Війна / Суспільство

МВС назвало цифру задекларованої українцями зброї

21:54, 08 кві 2025
5
Версія для друку

 

В Україні задекларовано 6276 одиниць вогнепальної зброї та майже 2,2 мільйона боєприпасів до неї. Про це повідомляє МВС України.

  Задекларувати знайдену вогнепальну зброю можна у підрозділах Національної поліції України. Наразі налічується 216 місць проведення декларування/груп з декларування.

 Нагадаємо, 25 листопада 2024 року вступив у дію Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю. Це заклало правову основу для непритягнення особи до відповідальності за зберігання зброї без відповідного дозволу, а також посилило механізм контролю за обігом зброї.

Про те, як задекларувати зброю та які для цього необхідні документи — на ілюстрації.

   



Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще