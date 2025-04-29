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У війні Росії проти України має бути встановлене 30-денне, а не 3-денне перемир'я - Келлог

22:25, 29 кві 2025
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У війні Росії проти України має бути встановлене 30-денне, а не 3-денне перемир'я, наголошує спецпредставник Трампа. На його переконання, РФ не перемагає у війні, а дипломатія - єдиний шлях для її завершення.

Сполучені Штати Америки наполягають на тому, щоб у війні Росії проти України було встановлене повне 30-денне припинення вогню, заявив у вівторок, 29 квітня, спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог в ефірі американського телеканалу Fox News, передає DW.

"Триденне перемир'я - це абсурд. Те, чого хоче президент (Трамп. - Ред.) - це постійне всеосяжне припинення вогню: на морі, в повітрі, на суші та інфраструктурі мінімум на 30 днів. Потім ми можемо його продовжити", - зазначив він.

Келлог додав, що Україна підтримує цю ініціативу, тоді як РФ досі не погодилася на такі умови. Він також зазначив, що "Росія не перемагає у цій війні" і не мала суттєвих просувань на фронті за останні півтора року.

"Коли Росія заявляє, що вона перемагає - це не так. Якби вони перемагали - вони би вже виграли цю війну за три роки. А вже почався четвертий рік", - наголосив спецпердставник Трампа.

Він переконаний, що військовим шляхом у цій війні ніхто не переможе, тож єдиний шлях завершити її - дипломатичний.


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