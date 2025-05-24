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Політика / Європа

Європарламент підтримав введення мит для товарів із РФ і Білорусі

12:18, 24 травень 2025
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Європарламент схвалив рішення Єврокомісії про підвищення митних зборів на сільськогосподарські товари та добрива з Росії та Білорусі. Рішення ухвалено 22 травня і передбачає 50-відсоткове збільшення зборів на категорії продукції, які раніше не підлягали подібним заходам: на цукор, оцет, борошно та корми. Після набуття законом чинності весь агроімпорт з двох країн буде обкладений митами ЄС.

Про це повідомляє DW.

Євродепутати також підтримали введення 6,5-відсоткових мит на добрива з Росії та Білорусі, плюс додаткові збори по 40-45 євро за тонну протягом 2025-2026 років. До 2028 року ці мита зростуть до 430 євро за тонну.

Законопроєкт ухвалено в першому читанні. Його підтримали 411 депутатів, 100 проголосували проти, 78 - утрималися.

Тепер ініціативу розгляне Рада ЄС. У Єврокомісії підкреслюють, що експорт російської продукції до третіх країн залишиться можливим, як і зберігання, транспортування та страхування товарів через територію Євросоюзу. Це, за заявою чиновників, дає змогу зберегти прихильність ЄС глобальній продовольчій безпеці.

У Брюсселі також вважають, що доходи від експорту добрив можуть використовуватися Росією і Білоруссю для фінансування війни проти України.

Головна мета заходів - зниження залежності від поставок з Росії та Білорусі, особливо у сфері добрив. Євросоюз розраховує на розвиток власного виробництва, яке постраждало через демпінгові ціни на імпорт. Єврокомісія також відстежуватиме вплив нововведень на внутрішній ринок і сільське господарство.


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