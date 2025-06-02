Друга зустріч у Стамбулі: про що домовилися Україна і Росія

У Стамбулі відбувся другий раунд переговорів між Україною та Росією: обмін документами й перші домовленості.

2 червня в палаці «Чираган» у Стамбулі відбулась друга зустріч між українською та російською делегаціями. Переговори тривали трохи понад годину. Сторони передали одна одній документи з пропозиціями щодо завершення війни.

Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. Участь також узяли представники ЗСУ, розвідки та уповноважений Верховної Ради з прав людини в силових структурах. До делегації вперше долучився заступник начальника Генштабу Євгеній Острянський. Російську сторону, як і на попередній зустрічі, очолив Володимир Мединський, колишній міністр культури РФ, який народився в Україні.

Після попереднього раунду, що відбувся у травні, Київ наполягав на пошуку нейтрального майданчика для нової зустрічі — розглядали Туреччину, Ватикан і Швейцарію. Москва відмовилася від Ватикану, аргументуючи, що православні країни не повинні вести діалог у католицькому центрі. Врешті обрали Стамбул. Перед переговорами глава МЗС Туреччини Гакан Фідан побував із візитами у Москві та Києві.

Зустріч тривала трохи більш як годину. Під час переговорів делегації передали одна одній документи з баченням можливого мирного врегулювання. Також було досягнуто кілька конкретних домовленостей гуманітарного та тактичного характеру.

Головні домовленості та ініціативи за підсумками зустрічі:

Обмін пораненими та молодими військовополоненими:

Україна та Росія домовилися про обмін усіх важкопоранених і тяжкохворих полонених. Також передбачено звільнення усіх українських і російських військових віком від 18 до 25 років. Цей пункт назвали першим кроком у сфері гуманітарного компромісу.

Передача тіл загиблих:

У межах домовленостей досягнуто згоди на передачу тіл загиблих солдатів у форматі «6000 на 6000». Це означає, що кожна сторона передасть по 6 тисяч тіл своїх загиблих воїнів. Обмін здійснюватиметься централізовано під контролем міжнародних гуманітарних структур.

Повернення депортованих дітей:

Українська делегація передала російській стороні список депортованих дітей. За даними Росії, у переліку фігурує 339 осіб. Україна наполягає на поверненні всіх дітей, які були насильно вивезені з окупованих територій. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, це один із ключових пріоритетів Києва.

Водночас Володимир Мединський заявив, що Росія «буде розглядати кожну справу окремо» і повертатиме тих дітей, у кого в Україні є родичі або законні опікуни.

Документ із російськими умовами миру:

Вперше з початку переговорів українська сторона отримала офіційний документ із вимогами РФ. Умєров повідомив, що цей документ буде опрацьовано протягом найближчого тижня. За даними агентства ТАСС, російські пропозиції включають:

визнання анексії Криму та частин чотирьох українських областей;

повне виведення українських військ із захоплених територій;

відмова України від вступу до НАТО й заборона іноземних баз на її території;

гарантії без’ядерного статусу;

обмеження чисельності ЗСУ;

легалізація статусу російської мови;

законодавча заборона на «реабілітацію нацизму» та діяльність «націоналістичних» організацій;

повне скасування західних санкцій проти РФ;

«розв’язання гуманітарних питань», зокрема щодо возз’єднання сімей;

відмова від взаємних претензій щодо відшкодування збитків;

скасування обмежень проти УПЦ МП;

поступове відновлення дипломатичних і торговельних зв'язків

Український план миру:

Ще до цієї зустрічі Київ передав свій перелік умов припинення бойових дій. Серед ключових пунктів:

повне припинення вогню на всіх напрямках;

повернення всіх полонених і заручників;

безумовне повернення депортованих дітей;

гарантії безпеки за участі міжнародних партнерів;

відсутність міжнародного визнання російської окупації;

подальший рух України до НАТО й ЄС;

поетапне зняття санкцій лише після досягнення чітких результатів;

використання заморожених активів РФ на відновлення України;

створення реалістичної дорожньої карти з міжнародним контролем.

Можливість нового раунду переговорів:

Українська сторона запропонувала провести наступний раунд у період з 20 по 30 червня. Його метою має стати підготовка до зустрічі на рівні лідерів держав. Умєров зазначив, що для ефективності до переговорів потрібно долучити президента США. Російська сторона поки не дала остаточної відповіді.

Тимчасове припинення вогню для збору тіл загиблих:

Москва запропонувала короткострокове перемир’я на окремих ділянках лінії фронту — на 2–3 дні. Цей період має бути використано для евакуації тіл загиблих. Київ не заперечив, але конкретні ділянки та строки ще узгоджуються.

Цей раунд переговорів не призвів до глобального прориву, однак продемонстрував готовність сторін принаймні частково рухатись у напрямку гуманітарного врегулювання. Остаточна оцінка пропозицій Росії з боку України очікується вже найближчим часом.

Джерело: Громадське