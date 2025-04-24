Наступний крок до миру: переговори щодо припинення війни продовжаться у Лондоні

У Парижі відбулася серія важливих зустрічей за участі дипломатів Франції, США, Великої Британії, Німеччини та України. За словами Єлисейського палацу, ці перемовини запустили «позитивний процес», до якого залучені європейські партнери. Учасники обговорили шляхи досягнення «справедливого і стійкого миру» в Україні. Франція охарактеризувала переговори як «відмінний обмін думками», під час якого вдалося узгодити спільне бачення припинення війни на користь України.

Уперше за тривалий час представники США, України та Європи зібралися за одним столом, що було особливо важливим на тлі побоювань ЄС бути відстороненим від мирного процесу. Голова МЗС Франції Жан-Ноель Барро наголосив, що обговорення у Парижі є безпрецедентними, а наступна зустріч відбудеться вже за тиждень у Лондоні в тому ж форматі — за участі радників з питань безпеки та переговорників.

Ключовим питанням зустрічі стали умови потенційного припинення вогню між Києвом і Москвою. Франція заявила про прагнення до «якнайшвидшого повного припинення бойових дій», яке має базуватися на поточній лінії фронту з урахуванням територій, що тимчасово перебувають під окупацією РФ.

Американський держсекретар Марко Рубіо підкреслив, що прибув до Парижа з метою знайти «конкретні рішення» для завершення війни та зупинки «безглуздого кровопролиття». Водночас між Києвом і деякими американськими учасниками переговорів виникла напруга. Президент Зеленський публічно звинуватив спецпредставника США Стіва Віткоффа, близького до Дональда Трампа, у просуванні кремлівської риторики. Віткофф, який вже тричі зустрічався з Путіним, є головним переговірником від Трампа щодо припинення вогню.

Зі свого боку Москва звинувачує Європу у спробах зірвати діалог США та Росії. Особливо різко РФ відреагувала на можливу поставку Німеччиною крилатих ракет Taurus Україні, пригрозивши Берліну розглядати це як пряму участь у війні. Тим часом у самій Україні бойові дії тривають — у день переговорів від російських обстрілів загинуло десять мирних жителів.

На тлі зростання напруги Франція та Велика Британія ініціювали створення «коаліції добровольців» — групи з понад 30 країн, які працюють над створенням механізмів гарантій безпеки для України у разі припинення вогню. Йдеться, зокрема, про формування «сил стримування», які мали б запобігти новій агресії з боку Росії. Проте введення міжнародного військового контингенту, на чому наполягає Київ, залишається «червоною лінією» для Кремля. Поки що це питання не обговорюється детально, хоч Франція запевняє: США готові вести діалог щодо гарантій безпеки для України.

Завершивши переговори, президент Макрон поспілкувався телефоном із Володимиром Зеленським. Франція прагне залишатися активним учасником мирного процесу і не допустити його монополізації адміністрацією Трампа, яка намагається вести переговори з Кремлем напряму.

Зустрічі в Парижі мали на меті виробити спільне бачення припинення війни та шляхи досягнення стійкого миру. За словами голови МЗС Франції, уперше США, Україна та європейці обговорювали мирні ініціативи разом, що особливо важливо на тлі побоювань Європи бути відстороненою від переговорів. Єлисейський палац підтвердив, що в Лондоні збереться той самий формат — радники з питань безпеки та переговорники від п’яти країн.

Одним із ключових пунктів стало питання припинення вогню між Києвом і Москвою. Його пропонується базувати на поточній лінії фронту з урахуванням окупованих територій. Франція підкреслила, що прагне «повного і якнайшвидшого» припинення бойових дій.

Крім того, Франція та Велика Британія активно просувають створення «коаліції добровольців» для підтримки України та забезпечення миру.