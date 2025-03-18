Білий дім оприлюднив заяву після розмови Трампа з Путіним

Білий дім оприлюднив заяву щодо телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента РФ Владіміра Путіна, в якій сторони обговорили можливість припинення війни в Україні.

Трамп і Путін погодилися, що "конфлікт має завершитися тривалим миром" і що ресурси, що витрачаються на війну, "краще було б спрямувати на потреби своїх народів".

Перший крок – енергетичне та інфраструктурне припинення вогню та початок технічних переговорів про морське перемир'я у Чорному морі. Переговори відбудуться на Близькому Сході.

Сторони обговорили потенційну співпрацю у регіоні, включаючи нерозповсюдження стратегічних озброєнь. Обидва лідери заявили, що "Іран ніколи не повинен мати можливості знищити Ізраїль".

Також Трамп та Путін обговорили можливості покращення двосторонніх відносин між США та Росією, включаючи "величезні економічні угоди" після завершення війни.

Путін заявив Трампу, що на час перемир'я Україна має зупинити мобілізацію та переозброєння

У повідомленні також йдеться про те, що лідери двох країн обговорили обмін 175 військовополоненими між Україною та Росією, який планується провести 19 березня. Путін і Трамп також торкнулися тем Близького Сходу та енергетики.

Раніше Білий дім заявив, що телефонна розмова, присвячена забезпеченню припинення вогню в Україні і почалася о 14:00 за Грінвічем, «проходить добре».

Кіріл Дмитрієв, спецпредставник Путіна з міжнародного співробітництва, який невдовзі має зустрітися з Ілоном Маском, назвав цю бесіду «історичним» моментом.

«Під керівництвом президента Путіна і президента Трампа світ сьогодні став набагато безпечнішим! Історично! Епічно!» - сказав він.

Джерела Bloomberg повідомили, що Путін планував вимагати припинення всіх постачань зброї в Україну під час припинення вогню.

Україна вже погодилася на запропоноване США 30-денне припинення вогню, тоді як Путін порушив «серйозні питання» з приводу перемир'я, заявивши, що продовжуватиме боротися доти, доки не будуть вироблені певні умови.

Джерело: ZN,UA