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Трамп звинуватив Україну в тому, що вона посміла воювати проти сильнішого супротивника

23:38, 14 кві 2025
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На прес-конференції 14 квітня, що проходила в Білому домі під час зустрічі з главою Сальвадора Наїбом Букеле, Дональду Трампу поставили запитання про пропозицію Володимира Зеленського щодо придбання ракетних систем Patriot у США. Американський лідер, не даючи прямої відповіді, наголосив, що не можна розпочинати конфлікт із супротивником, який у десятки разів перевершує тебе, розраховуючи, що хтось просто передасть необхідне озброєння, тобто, по суті, звинуватив Україну в тому, що це саме вона почала війну. Такі заяви американський президент робить уже не вперше.

Про це пише Фокус.

Журналіст уточнив, чи обговорював Трамп це питання з українським лідером. У відповідь колишній президент зауважив, що Зеленський завжди прагне до отримання зброї, але додав, що спочатку потрібно бути впевненим у можливості перемоги у війні, перш ніж її починати. При цьому він нагадав, що у свою першу каденцію надав Україні комплекси Javelin, які, за його словами, допомогли ЗСУ виграти важливу танкову битву. Однак Трамп так і не озвучив, чи готовий він підтримати продаж Києву нової зброї або боєприпасів.

Крім того, він висловив думку, що в ескалації російсько-українського конфлікту винні три людини - Володимир Путін, Джо Байден і Володимир Зеленський. За його словами, саме ці троє відповідальні за загибель мільйонів людей. Він зазначив, що Байден не розумів, що робить, а зі свого боку він нібито намагається зупинити війну.

Раніше, 9 квітня, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова придбати у США значний обсяг зброї, включно із системами Patriot, на суму до 50 мільярдів доларів. В інтерв'ю програмі 60 Minutes він зазначив, що Київ досі не отримав ці комплекси, незважаючи на домовленості, досягнуті на саміті НАТО влітку 2024 року. Президент України додав, що країна готова здійснити покупку за підтримки європейських союзників.

Раніше депутат Ярослав Железняк повідомив, що адміністрація Білого дому розробляла санкційний пакет проти найближчого оточення Зеленського та Офісу президента з метою тиску на Україну для підписання угоди про розробку родовищ корисних копалин. 


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