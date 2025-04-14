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Духовник Трампа назвав атаку на Суми злочином проти віри та людяності

22:19, 14 кві 2025
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Пастор Марк Бернс, духовний радник експрезидента США Дональда Трампа, засудив ракетний удар по Сумах, здійснений у Вербну неділю. Він назвав дії Кремля «непростимим злом» і атакою на основи людяності та віри.

У своїй заяві в соцмережі X Бернс підкреслив, що як пастор і миротворець він не може залишатися осторонь:

Ось чому я назвав Путіна злом... Як пастор і миротворець, я рішуче засуджую жахливе бомбардування Росією церкви в Сумах, Україна, у Вербну неділю - день, призначений для поклоніння і духовного оновлення християн у всьому світі.

Цей жорстокий напад, жертвами якого стали ні в чому не винні парафіяни церкви, які зібралися у світі, щоб відсвяткувати Вербну неділю, є непростимим зазіханням на людяність, віру і святість життя. 

Він закликав усіх людей совісті в усьому світі засудити ці акти насильства, особливо проти жінок і дітей серед мирного населення, і вимагати справедливості. За словами Бернса, світова спільнота має об'єднатися проти цього зла заради миру та примирення.

Пастор також заявив, що Дональд Трамп «бажає негайного припинення насильства і настання миру».

Таке навмисне насильство над беззахисними вірянами свідчить про глибоку зневагу до співчуття та моралі. Я вимагаю справедливості, притягнення до відповідальності та негайного припинення цих злочинів, закликаючи всіх людей совісті засудити це зло і невпинно працювати в ім'я миру та примирення.

Я закликаю всіх людей віри з усього світу публічно засудити Росію за ці злочинницькі акти насильства над жінками і дітьми. Світ має згуртуватися проти цих злодіянь.

Нагадаємо, 13 квітня російські війська завдали ракетного удару по Сумах. Загинули 34 людини, зокрема двоє дітей, майже 120 дістали поранення. Атака викликала різкий осуд з боку українських релігійних лідерів і міжнародної спільноти. На знак жалоби за жертвами українські диппредставництва приспустили прапори.


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