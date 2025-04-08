Бельгія передасть Україні чотири F-16: два вже цього року

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Бельгія передасть Україні чотири винищувачі F-16 протягом двох найближчих років. Частина з них буде використана як джерела запасних частин, а інші стануть бойовими одиницями для Збройних сил України. Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер сьогодні, 8 квітня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

У 2024 році Україна отримає два літаки F-16, які будуть використані для забезпечення запчастинами парку винищувачів. Ще два літаки Бельгія планує передати у 2025 році. Водночас прем’єр Бельгії наголосив, що передача залежить від отримання країною американських винищувачів нового покоління F-35, які замінять F-16 у бельгійських збройних силах.

«Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року, ще два літаки надійдуть наступного року. Ми дуже сподіваємося, що їх буде більше, але ми очікуємо на F-35. З нашої сторони жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35, то одразу Україна може отримати F-16», – заявив Барт де Вевер.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський подякував бельгійському уряду за підтримку й активну участь у зміцненні обороноздатності України. Передача літаків є важливим елементом зміцнення авіаційного флоту ЗСУ та свідчить про послідовну позицію Бельгії у питанні допомоги Україні в боротьбі проти російської агресії.

Водночас, як раніше заявляв головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі та голова європейського командування збройних сил США генерал Крістофер Каволі, нова партія винищувачів F-16 уже готується до передачі Україні. Це означає, що постачання винищувачів західного зразка перебуває на активній стадії, і Україна може очікувати посилення своєї авіації в найближчій перспективі.