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Ключові угоди лондонського саміту з підтримки України

15:45, 03 бер 2025
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Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер виклав те, що було погоджено на недільному саміті щодо України.

«По-перше, ми продовжимо надавати військову допомогу та посилимо економічний тиск на Росію, щоб посилити Україну зараз.

По-друге, ми погодилися, що будь-який міцний світ має гарантувати суверенітет та безпеку України, і Україна має бути за столом переговорів.

«По-третє, у разі укладання мирної угоди ми продовжимо зміцнювати обороноздатність України, щоб стримати будь-яке майбутнє вторгнення.

"По-четверте, ми підемо далі, щоби створити коаліцію охочих захистити угоду в Україні та гарантувати мир. Не кожна країна буде відчувати себе здатною зробити свій внесок, але це не може означати, що ми сидітимемо склавши руки. Натомість ті, хто готовий, активізуватимуть планування зараз із справжньою терміновістю, Великобританія готова підтримати це ногами на землі та літаками у повітрі разом з іншими. Європа має зробити важку роботу».

Кір Стармер заявив також, що найближчим часом сподівається на нову зустріч з президентом США Трампом для обговорення питань щодо України. Стармер не залишає надії на згладжування гострих кутів між лідерами двох країн та подальшої взаємодії, оскільки розуміє, що для встановлення миру в Україні потрібний і такий важкоатлет, як США.

Однак чи зуміє Європа переламати відвертий перехід Трампа на бік Росії, і чи не виявиться так, що його особисте ставлення до Зеленського візьме гору над необхідністю допомогти Україні, - невідомо.


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