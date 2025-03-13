Путін захоче перемир'я з Україною на своїх умовах - Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, погодиться на можливі умови перемир'я з Україною, але хоче попередньо виконати свої умови, що може затягнути переговори.

За словами людини, знайомої з ходом думок Кремля, російський лідер хоче бути впевненим, що його умови будуть враховані до того, як він погодиться на припинення вогню, повідомляє Bloomberg.

За словами інших людей, знайомих із ситуацією, щоб домогтися цього, він спробує розтягнути терміни узгодження будь-якого припинення бойових дій в Україні.

Російські чиновники не обговорювали зі своїми американськими колегами конкретну угоду, на яку українська делегація погодилася у вівторок у місті Джидда в Саудівській Аравії, і Кремль вважає ці рамки неприйнятними, сказав один зі співрозмовників.

Угода між американськими та українськими офіційними особами ставить перед Путіним дилему, який досі уникав кампанії високого тиску, яку Білий дім вів проти президента України Володимира Зеленського. Проте, начерк угоди, досягнутої в Джидді, не робить того, що, як раніше заявляла Росія, їй необхідно для припинення бойових дій, - не розглядає параметрів більш довгострокового врегулювання війни, яку Путін розпочав у лютому 2022 року.

Кремль також може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умови припинення вогню, сказав один із близьких до Кремля людей.

«Путін не скаже ні твердого «так», ні твердого «ні», - сказала в телефонному інтерв'ю Тетяна Станова, старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі. «Навіть у фантастичній ситуації, коли Путін зробить кілька жестів у бік перемир'я, воно все одно буде тимчасовим і з дуже жорсткими умовами».

Росія раніше вимагала від України стати нейтральною державою, значно скоротити чисельність своїх збройних сил і поступитися територією, починаючи із земель, захоплених Росією під час війни.

В обмін на прийняття Україною пропозиції США про перемир'я адміністрація Трампа погодилася скасувати заморожування військової допомоги та розвідданих для Києва.

Президент Дональд Трамп заявив журналістам в Овальному кабінеті в середу, що він сподівається, що не доведеться чинити тиск на Путіна, щоб той погодився на угоду про припинення вогню.

«Люди вирушають до Росії просто зараз, поки ми говоримо, і, сподіваюся, ми зможемо домогтися від Росії припинення вогню», - сказав Трамп. «І якщо нам це вдасться, я думаю, це буде 80 % шляху до завершення цієї жахливої кривавої бійні».

Американський посланник Стів Віткофф «прямує до Москви цього тижня», щоб «закликати росіян підписатись під цими переговорами, і ми сподіваємось, що вони це зроблять», - заявила Fox News прес-секретар Білого дому Каролін Лівітт. Вона додала, що радник із національної безпеки США Майк Волтц у середу розмовляв зі своїм російським колегою.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив у середу, що Москва чекає подробиць угоди, але не виключив телефонної розмови між двома лідерами.

Держсекретар США Марко Рубіо закликав Москву прийняти умови в коментарях у середу і сказав, що здатність України стримувати Росію в майбутньому буде частиною розмови.

«Є різні способи створення стримувальних сил на землі», - сказав він журналістам на пресконференції в аеропорту Шеннон, Ірландія, у середу. «Як це виглядає і як це поєднується - ось про що ми будемо говорити».

Зеленський заявив у середу, що партнери України повинні будуть допомогти в моніторингу будь-якого припинення вогню, якщо Росія врешті-решт приєднається до нього.

«Нам ясно, як за цим стежити», - сказав він журналістам у Києві. «Але враховуючи, що скрізь тиша - і розуміючи, з ким ми маємо справу - і маючи досвід минулих років, необхідна технічна допомога».

Путін неодноразово відмахувався від прохань Трампа про якнайшвидше припинення війни. Під час своєї щорічної прес-конференції в грудні він сказав: «Нам не потрібне перемир'я - нам потрібен мир: довгостроковий, міцний, з гарантіями для Російської Федерації та її громадян».

Путінські війська продовжували масштабний наступ з метою витіснити Україну з Курської області Росії, яку Зеленський сподівався використати як розмінну монету в мирних переговорах.

Трамп продовжує заявляти, що вірить у те, що Путін хоче миру. Вашингтон може запропонувати Путіну зустріч на вищому рівні з Трампом в обмін на підписання угоди, залучаючи його з холоду після того, як адміністрація колишнього президента Джо Байдена уникала більшості контактів зі своїми колегами в Москві.

Західні безпекові чиновники кажуть, що Путін навмисно висуває максималістські вимоги, бо знає, що вони будуть неприйнятні для України та Європи, і що він готовий продовжувати боротьбу, повідомляє у вівторок Bloomberg News. Тим часом, міністри оборони європейських військових держав - Франції, Італії, Польщі, Великої Британії та Німеччини - мали зібратися в середу в Парижі, щоб скоординувати дії з підтримки Києва.