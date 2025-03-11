Результати перемовин США і України у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії у вівторок, 11 березня, пройшли переговори між делегаціями України та США. Зустріч відбувалась у два раунди і тривала понад п’ять годин. Сторони дійшли згоди по усім питанням, тому продовження переговорів завтра скасували.

Україна прийняла пропозицію Вашингтона щодо негайного запровадження тимчасового режиму припинення вогню. Тепер слово за Москвою.

Заява за підсумками переговорів опублікована на сайті Офісу президента, у ній, зокрема, йдеться про:

Негайне припинення вогню на 30 днів: Україна погодилась прийняти пропозицію США, за умови виконання того ж з боку Росії.

Вашингтон негайно скасовує паузу в обміні розвідданими та відновлює безпекову допомогу Україні.

Під час вищезгаданого режиму припинення вогню мають відбутися обміни військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.

Сторони створять переговорні групи. До процесу мають бути залучені європейські партнери.

США зобов’язалися обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії.

Президенти обох країн найближчим часом підпишуть угоду про копалини.

Тепер США планують звернутися до Росії, щоб вона розпочала рух до завершення війни.

Пізніше президент Володимир Зеленський детальніше розповів про домовленості, яких вдалось досягти у Садовській Аравії. Зокрема, за його словами, Вашингтон запропонував повне припинення вогню на 30 днів, не тільки щодо "ракет, дронів і бомб, не тільки в Чорному морі, а також по всій лінії фронту".

"Ми готові зробити такий крок. Свою готовність припинити чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди", – заявив Зеленський.

"Якщо ми погоджуємося, і якщо РФ погодиться – у той момент тиша запрацює", – додав президент.

Глава ОП Андрій Єрмак повідомив, що сьогодні делегації також домовилися, що вже з наступного тижня на технічному рівні команди почнуть говорити про припинення вогню на 30 днів. І пообіцяв всі деталі згодом.

"Україна готова припинити стріляти та почати говорити. Сподіваюся, Росія скаже так. Якщо ні – ми дізнаємося, хто є перешкодою до миру", – сказав після перемовин держсекретар США Марко Рубіо.

Його підтримав радник президента США з національної безпеки Майк Волц, який також був на зустрічі.

"Найкраще, що можуть дати росіяни зараз – погодитися на припинення вогню… Ми перейшли від питання "якщо війна закінчиться", до питання "як війна закінчиться", – сказав він.

"Трамп хоче припинення вогню, Україна готова на це, США чекають відповіді Росії", – додав Рубіо.

Результати переговорів вже прокоментував і президент США.

"Україна тільки-но погодилася на припинення вогню. Тепер нам потрібно піти до Росії, і, сподіваюся, Путін погодиться і на це... Ми хочемо покінчити з цією війною", – сказав Трамп.

"Я сподіваюся на повне припинення вогню найближчими днями", – додав він.

Окрім цього очільник Білого дому анонсував зустріч з російською делегацією 11 та 12 березня. Він допустив, що поговорить з президентом РФ Володимиром Путіним цього тижня.

"Якщо ми не змусимо РФ припинити вогонь, ми просто продовжимо воювати", – заявив Трамп.

Реакція у Росії

Росія не піде на місячне перемир'я, бо "воно надасть змогу Україні перегрупуватися і переозброїтися". До того ж тимчасове припинення вогню "неприпустиме та тільки грає на руку Україні". Вже встиг заявити депутат Держдуми РФ Віктор Соболєв.

Аналогічно відреагували на результати українсько-американських переговорів у Саудівській Аравії і Z-блогери.

Водночас спікер МЗС Росії Марія Захарова заявила, що РФ не виключає можливості контактів з представниками США найближчими днями.

Джерело: сайт Президента України, Кореспондент, ЗМІ