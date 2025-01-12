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Франція і Німеччина застерігають Трампа від войовничих заяв щодо захвату Гренландії

14:30, 12 січ 2025
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Франція і Німеччина в середу застерегли Дональда Трампа від загрози «суверенним кордонам» після того, як обраний президент США відмовився виключити можливість воєнних дій для захоплення Гренландії, автономної території члена Європейського союзу Данії.

«Не може бути й мови про те, щоб ЄС дозволив іншим країнам світу, ким би вони не були... атакувати свої суверенні кордони», - заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю радіостанції France Inter. - Ми - сильний континент. Нам потрібно ще більше зміцнитися», - додав він.

У Берліні офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Хебестрейт заявив у відповідь на висловлювання Трампа, що «як завжди, діє твердий принцип, що кордони не повинні переміщатися силою».

Барро назвав Гренландію «європейською територією». Гренландія пов'язана з Європейським союзом через Данію, у складі якої вона є самоврядною територією, але вийшла з європейського блоку 1985 року після отримання автономії.

У вівторок Трамп підняв нову тривогу на прес-конференції, коли відмовився виключити можливість військового втручання в ситуацію з Панамським каналом і Гренландією, які, за його словами, Сполучені Штати хочуть контролювати.

«Гренландія потрібна нам з метою національної безпеки», - заявив він.

Його коментарі «збіглися» з приватним візитом його сина Дональда Трампа-молодшого на багату на мінерали і нафту автономну данську територію.


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