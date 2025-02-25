Погоджено угоду Київ і Вашингтона про корисні копалини - Financial Times

Київ погодив з Вашингтоном умови угоди про корисні копалини, і готовий підписати документ, повідомляє Financial Times.

Вона, як сподіваються українські посадовці, покращить відносини з адміністрацією Трампа та прокладе шлях до довгострокових зобов’язань США щодо безпеки.

Видання пише, що українські офіційні особи готові підписати угоду про спільну розробку мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, після того, як США відмовилися від вимог права на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від розробки ресурсів. Українська сторона говорить, що домовитися вдалося про значно більш вигідні умови, які дозволять розширити відносини зі США та зміцнити перспективи країни.

«Угода про корисні копалини – це лише початок. Ми неодноразово чули від адміністрації США, що це частина більшої картини», – сказала Financial Times у вівторок Ольга Стефанішина, віце-прем’єр-міністр України та міністр юстиції, яка очолювала переговорну групу.

Надзвичайно обтяжливі умови початкового проекту — які президент Дональд Трамп представив як спосіб змусити Україну заплатити за надану США військову та фінансову допомогу після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році — викликали обурення в Києві та інших європейських столицях. Після того, як минулого тижня президент Володимир Зеленський відхилив початковий текст, Трамп назвав його «диктатором» і навіть звинуватив Україну в розв’язанні війни.

Датована 24 лютого остаточна версія угоди, з якою ознайомилося FT, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестуватиме у проєкти в Україні. Він виключає мінеральні ресурси, які вже приносять кошти в українську державну скарбницю, тобто не покриватиме поточну діяльність «Нафтогазу» чи «Укрнафти» – найбільших виробників газу та нафти в Україні.

Водночас, як пише видання, в угоді відсутні будь-які посилання на гарантії безпеки США, на яких наполягав Київ.

Крім того, ключові питання, такі як розмір частки США у фонді та умови угод про «спільне володіння», підлягають визначенню у наступних угодах.

Українські офіційні особи заявили, що угоду схвалили міністри юстиції, економіки та закордонних справ. Вони також припустили, що найближчими днями Володимир Зеленський вирушить до Білого дому на церемонію підписання документу з Трампом.

«Це буде можливість для президента обговорити загальну картину. А вже після цього ми зможемо думати про наступні кроки», – сказав один співрозмовник.

Початкова широка пропозиція адміністрації Трампа передбачала створення інвестиційного фонду реконструкції, у якому США «зберігають 100-відсотковий фінансовий інтерес». Україна мала надавати 50% доходів фонду від видобутку корисних копалин, включаючи нафту і газ і пов’язану з ними інфраструктуру, на суму до 500 мільярдів доларів. Ці умови, які Україна назвала неприйнятними, були вилучені з остаточного проекту.

Інша зміна – мандат фонду на інвестування в Україну. У документі йдеться, що США підтримуватимуть економічний розвиток України в майбутньому.

Українські офіційні особи додали, що угода є лише «рамковою» і що жодні доходи не переходитимуть із рук в руки, доки не буде створено фонд, що дасть час для усунення будь-яких потенційних розбіжностей.

Серед невирішених питань – узгодження юрисдикції угоди. Крім того, вона має отримати схвалення в українському парламенті, де її зустрінуть щонайменше гарячими дебатами, перш ніж ратифікувати.

Джерело: ZN,UA