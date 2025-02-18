Вимога Трампа віддати 500 млрд "відступних" і контроль над ресурсами означає повну колонізацію України

Вимога Дональда Трампа про "відступні" у розмірі 500 млрд доларів від України виходить далеко за межі контролю США над критично важливими для країни корисними копалинами. Вона охоплює все - від портів та інфраструктури до нафти і газу та більшої ресурсної бази країни. Про це повідомляє The Telegraph.

"Умови контракту, який тиждень тому потрапив до офісу президента України Володимира Зеленського, означають економічну колонізацію України з боку США, юридично закріплену на невизначений термін. Він передбачає тягар репарацій, які неможливо виконати. Документ викликав переляк і паніку в Києві", – йдеться у матеріалі.

Видання The Telegraph отримало проект попереднього договору з грифом "Привілейований і конфіденційний", датований 7 лютого 2025 року. У ньому йдеться про те, що США та Україна повинні сформувати спільний інвестиційний фонд, щоб гарантувати, що "ворожі сторони конфлікту не отримають вигоду від відновлення України".

Угода охоплює "економічну цінність, пов'язану з ресурсами України", включаючи "мінеральні ресурси, нафтові та газові ресурси, порти, іншу інфраструктуру (за погодженням)", залишаючи незрозумілим, що ще може бути охоплено.

"Ця угода регулюється нью-йоркським правом, без урахування принципів колізійного права", - йдеться у документі.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", - заявило джерело, близьке до переговорів.

Угода передбачає, що "за всіма майбутніми ліцензіями США матимуть право першочергової відмови на купівлю експортних корисних копалин". Вашингтон матиме суверенний імунітет і отримає майже повний контроль над більшою частиною сировинної економіки України. Фонд "матиме виключне право встановлювати метод, критерії відбору, терміни і умови" всіх майбутніх ліцензій і проектів. І так далі, в цьому ж дусі. Таке враження, що це писали приватні юристи, а не Державний департамент чи Міністерство торгівлі США.

Президент Зеленський сам запропонував ідею надати США пряму частку в українських рідкоземельних елементах і критично важливих мінералах під час візиту до Трамп-тауера у вересні, сподіваючись згладити шлях для продовження поставок зброї.

"Він розраховував, що це призведе до того, що американські компанії почнуть працювати на місцях, створюючи політичну розтяжку, яка стримуватиме Владіміра Путіна від повторного нападу", – зазначають у статті.

Деякі мінеральні басейни знаходяться поблизу лінії фронту на сході України або на окупованих Росією територіях. Президент підкреслив небезпеку того, що стратегічні запаси титану, вольфраму, урану, графіту і рідкоземельних металів можуть потрапити до рук Росії.

"Якщо ми говоримо про угоду, то давайте укладати угоду, ми тільки за", – сказав він.

"Він, напевно, не очікував, що зіткнеться з умовами, які зазвичай накладаються на держави-агресори, що зазнали поразки у війні. Вони гірші за фінансові санкції, накладені на Німеччину та Японію після їхньої поразки у 1945 році. Обидві країни зрештою стали чистими отримувачами коштів від союзників-переможців", – кажуть журналісти.

Якщо цей проект буде прийнятий, вимоги Трампа становитимуть більшу частку українського ВВП, ніж репарації, накладені на Німеччину за Версальським договором, пізніше зменшені на Лондонській конференції в 1921 році та за планом Дауеса в 1924 році. Водночас він, схоже, готовий повністю зняти Росію з гачка.

Дональд Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що Україна "по суті погодилася" передати 500 мільярдів доларів.

"Вони мають надзвичайно цінну землю з точки зору рідкісних земель, з точки зору нафти і газу, з точки зору інших речей", – сказав він.

За його словами, Україну піднесуть Путіну на тарілочці, якщо вона відмовиться від цих умов.

"Вони можуть домовитися. Вони можуть не домовитися. Вони можуть колись бути росіянами, а можуть колись не бути росіянами. Але я хочу повернути ці гроші", – наголосив президент США.

"Трамп сказав, що США витратили на війну 300 мільярдів доларів, додавши, що було б "нерозумно" віддавати ще більше. Насправді п'ять пакетів, узгоджених Конгресом, становлять $175 млрд, з яких $70 млрд було витрачено в США на виробництво озброєнь. Частина з них - у вигляді гуманітарних грантів, але більша частина - це гроші, надані в борг, які треба повертати", – нагадують журналісти.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем на Мюнхенській конференції з безпеки, що відбулася цими вихідними, припустив, що вимога Трампа є хитрим прийомом, спрямованим на посилення підтримки української справи з боку населення, що зменшується.

"Він може звернутися до американського народу і сказати: "Україна - це не тягар, а перевага", – додав Грем.

США отримуватимуть 50 відсотків поточних доходів, отриманих Україною від видобутку ресурсів, і 50 відсотків фінансової вартості "всіх нових ліцензій, виданих третім особам" для майбутньої монетизації ресурсів. На такі доходи буде "накладено арешт" на користь США.

"Цей пункт означає "спочатку заплатіть нам, а потім годуйте своїх дітей", – заявило джерело, близьке до переговорів.

Сенатор Грем закликав європейців рішуче вболівати за цю ідею, оскільки вона зобов'язує Вашингтон захищати майбутнє мирне врегулювання.

"Якщо ми підпишемо цю угоду про видобуток корисних копалин, Путіну кінець, тому що Трамп буде захищати угоду", – сказав він.

У матеріалі підкреслюють, що на Мюнхенській конференції українським чиновникам довелося ходити навшпиньки по цьому мінному полю, намагаючись грайливо посміхатися і висловлюючи надію на укладення угоди про видобуток корисних копалин, водночас стверджуючи, що нинішній текст порушує українське законодавство і потребує доопрацювання. І це дійсно так.

Україна не може задовольнити вимогу про виплату 500 мільярдів доларів у будь-який значущий проміжок часу, не кажучи вже про більш важливе питання, чи чесно так поводитися з нацією-жертвою після того, як вона три роки тримала лінію фронту за ліберальні демократії, жертвуючи величезними цінностями. Хто кому насправді винен, запитаєте ви?

"Мій стиль укладання угод досить простий і зрозумілий. Я цілюся дуже високо, а потім просто продовжую наполягати, наполягати і наполягати, щоб отримати те, що мені потрібно", – пише Трамп у своїй книзі "Мистецтво укладання угод".

У справжній комерції інша сторона зазвичай може піти. Вимога Трампа - це примус залізними кулаками з боку неоімперської держави проти слабшої нації, притиснутої до стіни, і все це заради товарного бомонду, який існує переважно в голові Трампа.

"Часто-густо найкраща угода, яку ви укладаєте, - це угода, яку ви не укладаєте", – наголосив американський лідер.

"Зеленський не має такої розкоші. Йому доводиться вибирати між військовим вторгненням в Україну з боку Путіна та економічним вторгненням в Україну з боку його власного союзника", – наголошують автори статті.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський пояснив, що на Мюнхенській безпековій конференції не підписали українсько-американську угоду про корисні копалини, тому що в документі не були прописані гарантії безпеки для нашої держави. Він також запевнив, що Україна не віддає свої стратегічні ресурси іншим країнам, адже мова йде про співпрацю для видобутку і переробки сировини.

Втім, близько половини корисних копалин України знаходяться під окупацією. Це стосується в тому числі понад 40% покладів металів та третини рідкоземів та мінералів.

Джерело: ZN,UA