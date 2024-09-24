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У США запропонували прискорити процес застосування санкцій проти Росії для знесилення ВПК
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Політика / Війна / США

У США запропонували прискорити процес застосування санкцій проти Росії для знесилення ВПК

14:50, 24 вер 2024
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Заступник помічника президента США з національної безпеки Даліп Сінгх, виступаючи у Фонді Карнегі, зауважив, що США повинні прискорити процес посилення санкцій проти Росії шляхом позбавлення російського ВПК необхідних компонентів і скорочення доходів від експорту вуглеводнів.

 "США мають щодо Росії докладати зусиль у двох напрямах: роззброєння російської військової машини і позбавлення її фінансових надходжень", - сказав він.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

На думку посадовця, це має бути зроблено за рахунок посилення санкційного режиму і заходів експортного контролю.

Є велика пробема у тому, що компоненти подвійного призначення надходять до Росії через треті країни - Китай, а також Індія, Туреччина, Об'єднання Арабські Емірати та інші, які порушують санкції, і на це важко впливати.

Але є інший фактор впливу - контроль на поставками Росією нафти, який дійсно може знизити фінансові надходження Росії.

 За його словами, "наближається момент, коли можна буде говорити про набагато жорсткіший режим, стосовно тіньового флоту, і обсягів нафти, які Росії дозволено поставляти на ринок".

Втім, Росія, навпаки, не збирається покидати навіть європейський ринок, продовжуючи спроби повернутися туди у повному обсязі і мати важелі впливу на Україну.


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