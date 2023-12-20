Професор Єльського університету з колегами збирають гроші на систему "безпечне небо" для України

Тімоті Снайдер спільно з чотирма професорами провідних вишів світу зібрав $950 000 на систему виявлення повітряних цілей «Безпечне небо». Ці гроші покривають вартість 2500 сенсорів і дозволять захистити від дронів та ракет Сумську, Одеську, Миколаївську та Херсонську області.

Про це повідомили у UNITED24.

Професор Єльського університету продовжує збір, його друга ціль — ще $950 000 для Харківської, Кіровоградської, Полтавської та Черкаської областей.

Зазначається, що сучасна українська розробка «Безпечне небо» здатна виявляти повітряні цілі, навіть ті, що летять на малих висотах, а також прогнозувати їх маршрут для подальшої нейтралізації. Завдяки штучному інтелекту система також передбачає, звідки можуть виникнути наступні загрози.

«Мені було дуже приємно бачити, як швидко люди відгукнулись на проєкт “Безпечне небо”. Підтримка людей з усього світу врятувала життя і подарувала спокій сім’ям, які інакше могли б постраждати. Зараз, з початком зими, я сподіваюся, що ми зможемо зробити те саме ще в чотирьох областях України. Це час для щедрості, і всі ми можемо зробити свій внесок», — сказав Тімоті Снайдер.

Система сенсорів ідентифікації повітряних цілей «Безпечне небо» ефективно показала себе в тестовому режимі як проти крилатих ракет, так і проти БПЛА Shahed 136. Під час випробувань в 11 регіонах України вона виявила 100% повітряних загроз без жодної помилки. Для ефективного захисту країни потрібно 12 500 сенсорів.

Це вже другий збір видатного історика та амбасадора UNITED24 Тімоті Снайдера. Його підтримали Френсіс Фукуяма зі Стенфордського університету, Рорі Фіннін з Кембриджу, Тімоті Ґартон Еш з Оксфорду, а також Сергій Плохій з Гарварду. Видатні науковці об’єднали зусилля, аби напередодні прийдешньої зими захистити українців від російських обстрілів.

UNITED24 — фандрейзингова платформа для збору пожертв на підтримку України. За 16 місяців роботи роботи завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 470 млн доларів.

Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, американські актори Марк Гемілл, Лієв Шрайбер і Міша Коллінз, акторки Кетрін Винник та Іванна Сахно, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, британський підприємець Річард Бренсон, кантрі-співак Бред Пейслі, британський мандрівник Беар Гріллз, філософ та економіст Френсіс Фукуяма, нобелівські лауреати Пол Нерс, Едвард Мозер та Мей-Бритт Мозер, видатні українські спортсмени Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик і Олександр Зінченко.

Нагадаємо, Річард Бренсон під час благодійної вечері у Нью-Йорку зібрав $635 тис. на відбудову української школи

Крім того, відомий шеф-кухар та засновник World Central Kitchen Хосе Андрес став новим амбасадором United24.

Джерело: ШоТам

Фото: фейсбук-сторінка Тімоті Снайдера