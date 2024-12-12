В оборонному бюджеті США згадали про Україну. Але без лендлізу

Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік без продовження лендлізу для України. Документ містить інші важливі положення щодо України, включаючи заборону визнання окупованих територій.

У затвердженому Палатою представників США законі про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA) не міститься положення щодо продовження терміну дії закону про лендліз для захисту демократії в Україні, повідомила посол України у США Оксана Маркарова.

Маркарова зазначила, що Палата представників США ухвалила закон про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA). Відповідне рішення підтримали 281 конгресмен, проти голосували 140 законодавців (16 республіканців і 124 демократи). Наступним кроком має стати схвалення NDAA Сенатом США, яке очікується наступного тижня.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування оборони12 груд. 2024, 01:20 • 13842 перегляди

Зі слів посла, щодо України документ містить такі основні положення:

· статтею 1303 продовжується дія заборони на використання будь-яких коштів на дії, які б могли призвести до визнання суверенітету росії над окупованими регіонами України;

· статтею 1534 міністру оборони США доручається опрацювати можливість створення центру передового досвіду із підтримки розробки та вдосконалення систем озброєння на основі штучного інтелекту. Серед функцій такого центру - сприяння співпраці Пентагону з іноземними партнерами, включаючи Україну, для визначення кращих практик, інструкцій, стандартів і контрольних показників;

· статтею 6411 директору національної розвідки, державному секретареві і міністру фінансів доручається подати до комітетів Сенату і Палати представників з питань розвідки, закордонних справ, збройних сил, юридичних питань, фінансових питань та з асигнувань доповідь про фінансування рф актів міжнародного тероризму. Зазначена доповідь нетаємна, однак може містити таємні додатки.

"Варто зауважити, що фінансування на потреби "Ukraine Security Assistance Initiative" (USAI) на 2025 фінансовий рік, було передбачено в минулорічному NDAA в розмірі $300 млн", - наголосила посол.

"Також слід звернути увагу, що у цьому році законопроект NDAA, затверджений Сенатом, містив положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні, і посольство України в США активно адвокатувало його, однак законопроект, затверджений Палатою представників не містив такого положення. У консолідованому тексті законопроекту відповідне положення не включено. Посольство продовжує вести активну роботу по збереженню цього механізму, який, зокрема передбачається у двопартійному та двопалатному законопроекті "Stand with Ukraine Act", - вказала Маркарова.

Джерело: УНН