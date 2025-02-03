США та РФ проводять закулісні переговори - без України?

Ймовірно, зараз тривають закулісні перемовини без України, чіткої цілі й плану умов завершення війни, а також без засобів тиску на Москву. Такого висновку дійшли експерти Київського безпекового форуму за підсумками заяв президента США Дональда Трампа, його спецпредставника Кіта Келлога та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Експерти нагадали, що Трамп вкотре заявив про переговори з Києвом та Москвою окремо, а жодних свідчень про вироблення спільної позиції США, України та ЄС немає. Також Сполучені Штати не дають чіткої відповіді на питання про контакти з Москвою.

Також там назвали "категорично неприйнятною" заяву Келлога щодо необхідності проведення виборів в Україні після припинення вогню. На думку експертів, це резонує із заявою очільника Кремля Владіміра Путіна про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського.

"Посилання Келлога на проведення виборів під час війни не мають вагомих історичних прецедентів. Візит Келлога до України двічі відкладався. Результати самих заяв вже створюють напруження в суспільстві та посилають сигнал недовіри щодо української влади як громадянам України, так і союзникам", — підкреслили експерти КБФ.

Зазначається, що Путін своєю заявою демонструє небажання зупиняти війну, а також сигналізує про нібито готові до капітуляції сили в українському парламенті. Також російський диктатор хоче втягнути Україну у вибори, які "підірвуть єдність країни, дух військового командування і Збройних Сил".

"На даному етапі оцінюємо ризики неприйнятних умов переговорного процесу на рівні 7 з 10, а продовження військових дій у наступні шість місяців – на рівні 9 з 10", — йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп заявляв, що його адміністрація "запланувала зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію". Також він розповідав, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з РФ. Американський президент зазначав, що спільно з Путіним можуть "незабаром зробити щось значне" для припинення війни. Водночас ЗМІ повідомляють, що Трамп та Путін можуть зустрітися в ОАЕ або Саудівській Аравії.

Джерело: ZN,UA