"Підтримати"
Тренди:
Новини
США та РФ проводять закулісні переговори - без України?
Трамп вважає, що БРІКС не має шансів скасувати долар як міжнародну валюту
Китай будує гігантський командний центр - удесятеро більше за Пентагон
У Європі заговорили про відновлення покупки газу в Росії
Міністерство оборони кодифікувало новий безпілотний авіаційний комплекс Poseidon
Фіцо боїться втратити владу та звинувачує всіх у спробі перевороту в країні
Зібрали 2,5 мільйони донатів для ВСУ і - привласнили їх: викрито групу шахраїв
Підписано закон про постановку на військовий облік через «Резерв+» або ТЦК 17-річних
Байден виключив Кубу зі списку держав-спонсорів тероризму в обмін на звільнення політв'язнів
Кава у тюбику - винахід двох мандрівників зі Швейцарії
Нерозважливі коментарі Трампа про Гренландію — це не жарт: думка аналітиків
Росіяни не давали вивести з позицій північнокорейських полонених - замітають сліди
У Вінниці на даху міської лікарні встановили сонячні панелі
Інфляція за рік в Україні досягла 12%, продовжують рости й ціни
На Київщині розчистили річку Безіменна у селі Мирівка
Всі новини
Політика / Війна / Головні новини

США та РФ проводять закулісні переговори - без України?

20:10, 03 лют 2025
8
Версія для друку

 

Ймовірно, зараз тривають закулісні перемовини без України, чіткої цілі й плану умов завершення війни, а також без засобів тиску на Москву. Такого висновку дійшли експерти Київського безпекового форуму за підсумками заяв президента США Дональда Трампа, його спецпредставника Кіта Келлога та очільника Кремля Владіміра Путіна.

Експерти нагадали, що Трамп вкотре заявив про переговори з Києвом та Москвою окремо, а жодних свідчень про вироблення спільної позиції США, України та ЄС немає. Також Сполучені Штати не дають чіткої відповіді на питання про контакти з Москвою.

Також там назвали "категорично неприйнятною" заяву Келлога щодо необхідності проведення виборів в Україні після припинення вогню. На думку експертів, це резонує із заявою очільника Кремля Владіміра Путіна про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського.

"Посилання Келлога на проведення виборів під час війни не мають вагомих історичних прецедентів. Візит Келлога до України двічі відкладався. Результати самих заяв вже створюють напруження в суспільстві та посилають сигнал недовіри щодо української влади як громадянам України, так і союзникам", — підкреслили експерти КБФ.

Зазначається, що Путін своєю заявою демонструє небажання зупиняти війну, а також сигналізує про нібито готові до капітуляції сили в українському парламенті. Також російський диктатор хоче втягнути Україну у вибори, які "підірвуть єдність країни, дух військового командування і Збройних Сил".

"На даному етапі оцінюємо ризики неприйнятних умов переговорного процесу на рівні 7 з 10, а продовження військових дій у наступні шість місяців – на рівні 9 з 10", — йдеться у повідомленні.

Раніше Трамп заявляв, що його адміністрація "запланувала зустрічі та переговори з різними сторонами, включаючи Україну та Росію". Також він розповідав, що його адміністрація вже провела "дуже серйозні" обговорення з РФ. Американський президент зазначав, що спільно з  Путіним можуть "незабаром зробити щось значне" для припинення війни. Водночас ЗМІ повідомляють, що Трамп та Путін можуть зустрітися в ОАЕ або Саудівській Аравії.

Джерело: ZN,UA


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще