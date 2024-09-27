Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, що не знає, що Росія робить в ООН

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що не знає, що Росія робить в Організації Об'єднаних Націй після вторгнення в Україну та поводження з власними громадянами як із «шматками м'яса, які можна кинути в м'ясорубку».

Він заявив, що Росія стоїть за "найбільшим порушенням статуту (ООН) за останнє покоління".

«Мені цікаво, як Росія може показати своє обличчя у цій будівлі»,

«Вторгнення Росії до України незаконне. Воно загрожує глобальній безпеці. І воно викликало колосальні людські страждання. «Шістсот тисяч російських солдатів було вбито у цій війні. І за що? Статут ООН, який вони тут обстоюють, говорить про людську гідність. Не варто ставитись до своїх громадян як до шматків м'яса, які можна кинути в м'ясорубку», - сказав Стармер.

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, поки Стармер говорив, понуро дивився у свої папери.