"Підтримати"
Тренди:
Новини
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, що не знає, що Росія робить в ООН
Мистецтво насолоди: шоколад Millennium PR
Оскароносний Майкл Дуглас з теплотою відгукнувся про Україну
Жінка, яка порадила росіянам взяти насіння у кишеню, щоб воно проросло, вирвалася з окупації
Українські медзаклади отримають сучасне обладнання від Японії на 30 мільйонів доларів
У США запропонували прискорити процес застосування санкцій проти Росії для знесилення ВПК
У Києві на Подолі показали, як Росія нищить нашу енергетику
Компанія Meta заборонила доступ на свої платформи російській медіа-компанії RT
Партнерські пологи: що собою являють? PR
Спецслужби Росії перетворилися на аналог НКВС, але більш винахідливий і страшний
Зробіть з недорогої кави вишуканий напій
"Нова пошта" проведе у Києві перший безбар'єрний марафон
Мешканка Ірпеня знайшла на вулиці мінометну міну "НОНА"
Біля кіностудії імені Довженка з'явився пам'ятник видатному українському режисеру
Україна почала випускати артилерійські снаряди калібру 155 мм
Всі новини
Політика / Війна / Головні новини

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер сказав, що не знає, що Росія робить в ООН

12:47, 27 вер 2024
5
Версія для друку

 

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер заявив, що не знає, що Росія робить в Організації Об'єднаних Націй після вторгнення в Україну та поводження з власними громадянами як із «шматками м'яса, які можна кинути в м'ясорубку».

Він заявив, що Росія стоїть за "найбільшим порушенням статуту (ООН) за останнє покоління".

«Мені цікаво, як Росія може показати своє обличчя у цій будівлі»,

«Вторгнення Росії до України незаконне. Воно загрожує глобальній безпеці. І воно викликало колосальні людські страждання. «Шістсот тисяч російських солдатів було вбито у цій війні. І за що? Статут ООН, який вони тут обстоюють, говорить про людську гідність. Не варто ставитись до своїх громадян як до шматків м'яса, які можна кинути в м'ясорубку», - сказав Стармер.

Заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський, поки Стармер говорив, понуро дивився у свої папери.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Іпотека в Україні помолодшала: кредити все частіше бере молодь до 30 років
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Фото / Київ
20-08-2024, 22:18
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
У Києві показали виставку військового фотографа Арсена Федосенка, який загинув на війні
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще