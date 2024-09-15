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Байден і Стормер заявили, що підтримають Україну

01:43, 15 вер 2024
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Президент США Джо Байден провів зустріч з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Політики заявили, що й далі підтримуватимуть Україну в її протистоянні російській агресії. Про це йдеться на сайті Білого дому.

Лідери, як зазначили в адміністрації Байдена, провели "поглиблене обговорення низки питань зовнішньої політики, які становлять взаємний інтерес".

Байден і Стармер "висловили стурбованість" постачанням Іраном та Північною Кореєю зброї Росії та підтримкою Китаю оборонно-промислової бази Росії.

Як пише видання Politico, Байден і Стармер під час зустрічі віч-на-віч у Білому домі обговорили прохання України про дозвіл використовувати ракети великої дальності у війні проти РФ.

"Проте лідери так і не домовилися про надання дозволу Києву бити ракетами Storm Shadow по військових цілей на території країни-агресора", - вказує видання.

Зокрема, Стармер на пресконференції після переговорів зазначив, що остаточного рішення про ракети Storm Shadow не прийнято, і натякнув, що наступні кроки можуть відбутися на засіданні Генеральної Асамблеї ООН пізніше цього місяця.

Байден відповідаючи на запитання журналістів, що він думає про слова російського диктатора Путіна про те, що дозвіл Заходу бити вглиб РФ виведе країни НАТО "в стан війни з Росією", сказав: "Я не дуже думаю про Володимира Путіна".

Також політики обговорили конфлікт Ізраїлю та Палестини, необхідність припинення вогню у секторі Гази та звільнення заручників обома сторонами. Однією з тем розмови політиків стали атаки хуситів, що підтримуються Іраном, на торгові судна в Червоному морі.

Джерело: Кореспондент


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