Республіканці закликали Трампа поновити військову допомогу Україні

Законодавці-республіканці починають закликати президента Трампа скасувати своє рішення щодо призупинення американської військової та розвідувальної допомоги Україні, попереджаючи, що тривале зупинення американської допомоги у військових діях матиме серйозні згубні наслідки.

Про це повідомляє The Hill .

Вони визнають, що Трамп має право тимчасово припинити постачання зброї в Україну, щоб оцінити перебіг війни, чинити тиск на союзників по НАТО, щоб ті збільшили свої внески, і створити вікно для перемовин про мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.

Але вони попереджають, що занадто тривале припинення поставок зброї та боєприпасів в Україну може мати руйнівні наслідки для боєздатності України, що підірве її вплив на переговори з Росією.

Законодавці від GOP стверджують, що обмін розвідувальною інформацією має бути відновлено негайно, ставлячи собі питання, який зиск Сполучені Штати отримають від того, що позбавляють Україну найважливіших розвідданих з поля бою.

«Це турбота про український народ. Мене більше турбує, як до цього поставляться люди на полі бою», - сказав про паузу в американських військових поставках сенатор Том Тілліс (штат Північна Кароліна), один із провідних прихильників підтримки України.

Тілліс попередив, що пауза в наданні допомоги «може виявитися корисною для Путіна».

Тілліс сказав, що в України достатньо зброї та боєприпасів, щоб поки що утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза в наданні військової допомоги триватиме недовго.

Він сказав, що «не проти» паузи, якщо це буде короткострокова «тактика переговорів».

«Я сподіваюся і молюся, щоб вона була недовгою», - сказав він. «Думаю, так і буде».

Голова комітету з асигнувань Сенату Сьюзан Коллінз (штат Мен) заявила, що вона проти припинення військової допомоги.

«Я не думаю, що нам слід припиняти наші зусилля. Це українці проливають кров», - сказала вона, назвавши поточний момент “критичним часом для України”.

Деякі сенатори-республіканці в четвер висловили шок у зв'язку із заявою Трампа про те, що він ухвалить рішення про скасування тимчасового легального статусу для приблизно 240 000 українців, які проживають у Сполучених Штатах.

Один із сенаторів-республіканців, який попросив про анонімність, назвав загрозу депортувати тисячі українських біженців надмірно «каральною».

«Ми надали їм усе, від роботи до житла, поки вони не отримають легальний статус - і тепер позбавляємо їх легального статусу?» - недовірливо запитав законодавець.

Заходи щодо обмеження допомоги Україні та українцям було ухвалено після того, як минулого тижня Трамп, віцепрезидент Венс і Зеленський вступили в палку суперечку в Овальному кабінеті. Зеленський прибув до США для підписання угоди щодо мінеральних ресурсів, але після публічної сварки покинув Білий дім.

У вівторок, виступаючи в Конгресі, Трамп оголосив, що отримав лист від Зеленського, в якому той обіцяє, що Україна «готова» підписати угоду щодо корисних копалин і безпеки «в будь-який час».

Сенатор Тодд Янг (R-Ind.) висловив сподівання, що Трамп і Зеленський зможуть «перегрупуватися» та «зібратися разом і ліквідувати розрив» щодо американо-української угоди про корисні копалини.

Україні вдається стримувати російські сили на лінії фронту, попри меншу кількість боєприпасів і військ.

Але аналітики попереджають, що сили України можуть почати розколюватися перед обличчям російського тиску вже за чотири-шість місяців, якщо європейські союзники не проведуть швидку мобілізацію, щоб компенсувати нестачу зброї, яку постачають США.

Федір Веніславський, член комітету з оборони українського парламенту, вважає, що без нової американської допомоги запасів зброї в його країні вистачить лише на шість місяців, повідомляє BBC.

Лідер сенатської більшості Джон Тун (John Thune, R-S.D.) підкреслив, що пауза в наданні військової допомоги Україні буде тимчасовою.

«Це пауза, що важливо, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми посадимо всіх за стіл переговорів і зможемо укласти угоду, яка призведе до мирного розв'язання цього конфлікту, який триває три роки, і, сподіваюся, поважатиме суверенітет українського народу», - сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем (штат Північна Кароліна), який багато працював за лаштунками, щоб укласти угоду щодо мінералів, сказав, що він стривожений оголошеною Трампом паузою в обміні розвідданими з Україною.

«Я дуже стурбований цим у довгостроковій перспективі», - сказав він. «Це дає Україні перевагу. Сподіваюся, все це скоро проясниться».

Сенатор Джон Корнін (штат Техас), старший член сенатського комітету з розвідки, сказав, що «розвіддані, які ми надавали українцям, були необхідні для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу».

«Я сподіваюся, що в якийсь момент паузу буде знято», - сказав він.

Сенатор від Техасу вважає, що Трамп намагається вплинути на Зеленського, щоб той погодився на угоду.