У Китаї розкритикували політику Трампа "Америка понад усе"

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї розкритикував політику президента США Трампа «Америка понад усе». Про це він заявив на прес-конференції в Пекіні, повідомляє CNN.

«У світі існує понад 190 країн», - сказав китайський дипломат. Якщо кожен робитиме наголос на «моя країна передусім» і зациклюватиметься на позиції сили, то знову запанує «закон джунглів»: менші та слабкіші країни нестимуть основний тягар, а міжнародні норми і порядок отримають удар, додав він.

Ван, найдосвідченіший китайський дипломат і довірена особа лідера КНР Сі Цзіньпіна, зробив ці зауваження, проводячи свій 11-й прес-брифінг у кулуарах щорічної «двосесійної» зустрічі законодавчого органу Китаю і його вищого політичного консультативного органу.

Як правило, цей захід із високим ступенем підготовки є для Пекіна можливістю висловити свою думку щодо актуальних глобальних проблем. Але цього року, коли Пекін вплутується в нову торговельну війну з Вашингтоном, а Трамп змінює зовнішню політику США, Ван отримав слушну можливість представити Китай як надійного лідера і стабільного партнера.

Відповідаючи на запитання про рішення Трампа подвоїти додаткові тарифи на китайський імпорт у США на початку цього тижня, Ван узяв зухвалий тон: «Жодна країна не повинна фантазувати, що вона може пригнічувати Китай, з одного боку, і розвивати хороші відносини з ним, з іншого».

Такий «дволикий» підхід не тільки не сприяє стабільності двосторонніх відносин, а й не здатний встановити взаємну довіру, додав він.

«Велика країна повинна дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і виконувати свої обов'язки. Вона не повинна ставити егоїстичні інтереси вище за принципи і тим більше не повинна використовувати силу для залякування слабких», - сказав Ван, додавши, що Китай “рішуче виступає проти політики сили і гегемонії”.

З моменту вступу на посаду в січні Трамп змінив роль США на світовій арені: відступив від міжнародних пактів і організацій, скасував значну частину величезної іноземної допомоги, що надається Америкою, і пригрозив узяти під контроль суверенну територію інших країн. Його адміністрація також поставила під сумнів давні союзи, віддаливши Європу від Росії, а раніше цього тижня призупинила американську військову допомогу Україні.

Незважаючи на часту критику агресії Китаю в Південно-Китайському морі та його залякування самоврядної демократичної країни Тайвань, китайські дипломати скористалися перестановками американського президента, щоб надати більшого імпульсу спробам показати, що їхня країна - а не Америка - перебуває на правильному боці історії.

Не багато глобальних проблем так добре лягають на цю риторику, як війна в Україні.

Раніше спеціальний посланник Китаю в європейських справах, закликав країни «насамперед критикувати США», а не Китай за зв'язки з Росією.

«Чи потрібно ще питати, чи благоволить Китай до Росії? Якщо у них все ще є сумніви з цього приводу, їм слід спочатку покритикувати США. США не просто схиляються (до Росії) - вони її підтримують», - сказав Лу, колишній посол у Франції, відомий своїм зухвалим стилем.

«Європейські друзі повинні замислитися над тим, наскільки політика адміністрації Трампа контрастує з політикою китайського уряду», - сказав він, додавши, що завдяки “взаємовигідному” підходу до зовнішньої політики “коло друзів” Китаю буде тільки розширюватися.

Під час своєї 90-хвилинної пресконференції міністр закордонних справ Китаю також торкнувся питання війни в Україні та російсько-китайських відносин.

Він назвав зв'язки Москви і Пекіна «постійним поштовхом у неспокійному світі» в той час, коли офіційні особи Трампа заявили, що сподіваються вбити клин між двома близькими партнерами.

Відповідаючи на запитання про те, як Пекін може вплинути на зусилля зі встановлення миру в Україні, які досі здійснювалися в основному Вашингтоном і Москвою в обхід Європи та України, Ван повторив заяву Китаю про те, що він займає «об'єктивну і неупереджену» позицію щодо конфлікту, і сказав, що він «вітає і підтримує всі зусилля зі встановлення миру». Але він також використав свою відповідь для того, щоб підтримати спільну точку зору Москви і Пекіна, які вже давно виступають проти НАТО, яке вони помилково звинувачують у тому, що воно спровокувало вторгнення Росії. `

«Усі сторони повинні винести уроки з цієї кризи», - сказав Ван, завуальовано натякаючи на США та їхню систему європейських альянсів: “Жодна країна не повинна будувати свою безпеку на небезпеці іншої”.