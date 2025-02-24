Дуда зустрівся з Трампом у Вашингтоні – зустріч тривала 10 хвилин

Дональд Трамп починає брати приклад зі свого російського колеги - він змушує чекати на своїх союзників стільки часу, скільки він визнає за потрібне. Наприклад, президент Польщі Анджей Дуда, який відвідав Трампа, був змушений чекати на президент США близько години, а вся розмова зайняла близько 10 хвилин і відбувалася в кулуарах Конференції консервативних політичних дій.

Про це написав Bloomberg.

Сама зустріч тривала лише близько 10 хвилин і не мала претензії на високий статус. Вона пройшла не в Білому домі, як офіційні переговори з главами держав, а за лаштунками Конференції консервативних американців (CPAC). Трамп спізнився і за кілька хвилин уже був на сцені, ображаючи Джо Байдена, вихваляючи Ілона Маска і оголошуючи, що він накаже Україні повернути допомогу, отриману від Сполучених Штатів, написало польське видання Oko.press.

Враховуючи переговори, що тривають по обидва боки Атлантики про припинення війни в Україні та викликану ними напруженість, кожна зустріч залучених сторін важлива. І всі зусилля щодо підтримки України варті того. Дуда прилетів до Вашингтона як політик, близький як до Дональда Трампа, так і до Володимира Зеленського. Це унікальна позиція та потенційний актив. Саме тому Дуда зміг вирушити в дорогу за підтримки свого політичного опонента – прем'єр-міністра Дональда Туска («уряд і президент мають діяти спільно в цьому питанні»), при цьому на полях вашингтонської конференції був присутній і глава МЗС Радослав Сікорський, з яким Дуда має більш ніж погані стосунки.

Проте важко позбутися враження, що Україна нічого не виграла від суботньої зустрічі, пише видання.

Дуда, який протягом багатьох років мав теплі відносини з Трампом, став першим європейським лідером, який особисто зустрівся з Трампом після його другої інавгурації минулого місяця. Після повномасштабного вторгнення Росії до сусідньої України три роки тому Польща збільшила свої військові витрати до більш ніж 4% валового внутрішнього продукту, що є найбільшим показником серед союзників Вашингтона в Європі.

Але користь від цієї зустрічі все ж таки була. Зокрема, Дональд Трамп не розглядає можливості скорочення військової присутності США у Польщі, що входить до НАТО, заявив президент Польщі Анджей Дуда після переговорів.



«Для мене послання зрозуміло: немає жодних побоювань, що присутність США у Польщі скоротиться», - сказав Дуда журналістам у столиці США після зустрічі. «Ми швидше маємо очікувати зміцнення зв'язків, оскільки ми є надійним союзником НАТО. Безпека Польщі – це фундаментальне питання, в якому США зацікавлені».

За словами Дуди, Трамп похвалив Польщу за «витрати на оборону та закупівлі в США, які реалізуються», і сказав, що військові та економічні зв'язки між двома країнами стають дедалі міцнішими.

Дуда сказав, що план Трампа полягає в тому, щоб «просувати переговори, бо немає іншого способу покласти край війні» в Україні. Він додав, що прагнення президента США забезпечити доступ до корисних копалин України фактично означає збільшення присутності США в Україні після припинення бойових дій.

«Трамп хоче більшої співпраці, і він домовлятиметься про це із Зеленським, тому все залишається в силі», - сказав Дуда.

Дуда також сказав, що Трамп планує відвідати Польщу протягом кількох місяців або для участі у зустрічі в рамках ініціативи «Три моря» у східноєвропейській країні, або в рамках поїздки на майбутній саміт НАТО, який пройде в Гаазі.