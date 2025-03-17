Сі Цзіньпін відхилив запрошення на ювілейний саміт Китай-ЄС

Голова КНР Сі Цзіньпін відхилив початкове запрошення відвідати Брюссель для участі в саміті, присвяченому 50-річчю відносин, оскільки ЄС сумнівається в щирості останніх китайських пропозицій, повідомила Financial Times.

Пекін повідомив чиновникам ЄС, що на саміті в Брюсселі з головами Європейської ради та Комісії зустрічатиметься другий за рангом лідер Китаю прем'єр Лі Цян, а не Сі.

Проведення самітів ЄС-Китай традиційно чергується між Брюсселем і Пекіном. Прем'єр-міністр зазвичай присутній на саміті в Брюсселі, а Сі приймає його в Пекіні, але ЄС вважає, що важливість цієї зустрічі - на честь півстолітнього ювілею дипломатичних відносин - означає, що на ній має бути присутній президент Китаю, сказали співрозмовники.

Обидві сторони заявили, що переговори тривають, але первісна відмова підтвердила думку багатьох у Брюсселі про те, що Китай не стане доповнювати конкретними діями свої теплі слова про необхідність співпраці перед обличчям наступу президента США Дональда Трампа на багатосторонній світовий порядок.

Цього року саміт відбувається в особливо чутливий час для відносин між ЄС і Китаєм.

Напруженість між Брюсселем і Пекіном зросла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року, водночас ЄС звинувачує Китай у підтримці Кремля. Блок також ввів тарифи на імпорт китайських електромобілів, стверджуючи, що вони субсидуються.

Представники ЄС вважають, що Китай, який торік мав позитивне сальдо торговельного балансу з блоком у розмірі 304,5 млрд євро, не робить достатньо для відновлення балансу торгівлі через скорочення субсидій для своєї промисловості та зниження торговельних бар'єрів для іноземних компаній, які ведуть бізнес у другій за величиною економіці світу. «Відносини між країнами заморожені», - сказав один із високопоставлених дипломатів ЄС. «Це зміна тону, а не суті. Їхня політика не зміниться, і те ж саме вірно для нас».

Лу Шайє, колишній посол Китаю у Франції, який зараз є спеціальним представником Пекіна в європейських справах, сказав, що політика Китаю щодо Європи завжди «виступала за мир, дружбу, співпрацю і взаємну вигоду».

«Це ніколи не змінювалося. Просто на контрасті з нинішньою політикою США щодо Європи політика Китаю щодо Європи виглядає ще більш далекоглядною, справедливою і розумною. Я сподіваюся, що це може послужити тривожним сигналом [для Європи]», - сказав він.

Відомий своєю агресивною дипломатією, Лу торік викликав бурхливу реакцію в Європі, коли поставив під сумнів приналежність Криму до України і суверенітет колишніх радянських республік, таких як члени ЄС Латвія, Естонія і Литва. Його призначення на посаду керівника дипломатичних відносин Китаю з Європою деякі коментатори розцінили як посилення позиції Пекіна.

«Китай навіть сказав, що очікує від Європи місця за столом переговорів [на мирних переговорах щодо України]», - додав дипломат. «Я також чую менше розмов про торговельні тертя між ЄС і Китаєм. Вони все ще існують, але їм приділяється менше уваги».

Глава торгового відомства ЄС Марош Шефчович має відвідати Китай наприкінці цього місяця. Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив минулого місяця, що ЄС також повинен бачити потенційні можливості. Коли Китай «може стати партнером - давайте скористаємося цим», - сказав Альбарес.

«Наразі ведуться неофіційні переговори як про призначення дати саміту ЄС-Китай цього року, так і про рівень представництва», - сказав офіційний представник ЄС.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що у нього немає «жодної інформації для надання» з цього питання.