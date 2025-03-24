Європа має забезпечити гарантії безпеки Україні - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вийшов на світову арену в один із ключових моментів для трансатлантичного альянсу. За останні кілька тижнів він разом із президентом Франції Еммануелем Макроном очолив європейську реакцію на мирні переговори, виступав посередником між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, а також лобіював ідею Трампа про те, що Європа не повинна залишатися беззахисною перед агресивною Росією.

Прем'єр-міністр Великої Британії привітав зусилля Трампа щодо врегулювання конфлікту і зазначив, що розмова між Трампом і Путіним, яка відбулася минулого тижня, «дещо зрушила ситуацію з мертвої точки». Він щиро вважає, що Трамп насправді хоче миру в Україні. Однак, за словами Стармера, без надійних гарантій безпеки будь-яка мирна угода може залишити Україну вразливою перед майбутніми вторгненнями.

Про це він сказав в інтерв'ю газеті The New York Times у неділю, 23 березня.

«Я не довіряю Путіну, тому сприймаю всі його заяви з великою обережністю», - заявив Стармер. «Ми знаємо, що станеться, якщо не буде забезпечено надійних заходів безпеки: він просто порушить угоду, коли йому це буде вигідно».

На його думку, Європа має відігравати провідну роль у забезпеченні таких гарантій. Останніми тижнями він присвятив чимало зусиль створенню коаліції країн, які могли б виступити в ролі стримувальної сили щодо Росії та підтримувати мирну угоду.

Велика Британія і Франція вже погодилися виділити війська, але поки жодна інша європейська країна публічно не заявила про готовність наслідувати їхній приклад. Стармер не надає цьому великого значення, наголошуючи, що процес ще тільки починається, мирні переговори поки що не привели до конкретних результатів, а формат місії сил стримування ще не визначено.

«Як перетворити концепцію на реальний план?» - задається питанням Стармер. «Як нам переконатися, що у нас є стратегія, готова до реалізації, якщо угоду буде укладено? Ми не можемо просто чекати угоди, а потім розводити руками».

Коли мова заходить про відносини Великої Британії та США, Стармер дотримується чіткої позиції: жодного розриву.

«Ми відрізняємося від деяких інших наших союзників», - каже він. «У сфері оборони, безпеки та розвідки наші країни пов'язані так тісно, як, мабуть, жодні інші. Це в наших спільних інтересах».

Стармер також намагався вибудувати продуктивні відносини з Трампом, і, за його словами, це вже приносить результати.

«Я зустрічався з ним кілька разів», - розповідає прем'єр-міністр. «Ми неодноразово спілкувалися телефоном. Думаю, у нас дійсно хороші стосунки. Я вірю, що він щиро хоче миру в Україні».

Стармер також упевнений, що Трамп залишається прихильником НАТО.