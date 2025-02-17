Прем'єр Словаччини та глава МЗС Угорщини розкритикували паризьку зустріч щодо розміщення військ в Україні. Обидва політики підтримують позицію проти військової допомоги Києву і вступу України в НАТО.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо і глава МЗС Угорщини Петер Сійярто розкритикували сьогоднішню зустріч європейських лідерів у Парижі, де обговорюватимуть питання розміщення іноземних військ в Україні.

Обидва політики відкрито виступають проти військової допомоги Києву і підтримують позицію, що Україна не повинна ставати членом НАТО. Словацький прем'єр заявив, що Європейський Союз не має жодного стосунку до питання розміщення військ в Україні.

Р. Фіцо не розуміє, що роблять вищі представники ЄС на зустрічі в Парижі з приводу розміщення іноземних військ на території України. Це питання, до якого ЄС не має жодного стосунку, йдеться в заяві, опублікованій Фіцо.

Він повідомив, що зателефонував голові Європейської ради Антоніу Кошті, щоб з'ясувати, чому той вирішив узяти участь у зустрічі.

Фіцо зазначив, що участь представників ЄС без відповідного мандата підриває довіру всередині Союзу. На думку словацького прем'єра, питання розміщення іноземних військ в Україні може вирішуватися тільки у двох випадках:

за рішенням ООН,

на основі двосторонніх угод між Україною та країнами, які готові надати свої сили.

Фіцо чітко окреслив свою позицію щодо України:

Він категорично проти її вступу до НАТО.

Словаччина не відправить свої війська на українську територію.

Він також заявив, що зустріч у Парижі мала відбутися таємно, але її проведення розкрив польський представник на конференції в Мюнхені.

Фіцо неодноразово висловлював скепсис щодо стратегії Заходу, заявляючи, що спроба послабити Росію через війну в Україні провалилася і призвела до численних жертв. За його словами:

Україна втратить частину своєї території,

не стане членом НАТО,

її контроль здійснюватимуть іноземні війська,

вступ країни до ЄС наштовхнеться на серйозні перешкоди (при цьому Словаччина підтримує європейську інтеграцію України).

Водночас Сіярто заявив, що Саміт у Парижі спрямований проти Трампа.

Глава МЗС Угорщини, який перебуває з візитом у Казахстані, також розкритикував зустріч у Парижі. На його думку, європейські лідери намагаються перешкодити встановленню миру в Україні, оскільки бояться повернення Дональда Трампа до влади.

Прокремлівські, антиреспубліканські європейські лідери зберуться в понеділок у Парижі, щоб спробувати перешкодити встановленню миру в Україні, заявив він в Астані.

Сійярто вважає, що Трамп створив нову геополітичну реальність, яка вигідна як для Угорщини, так і для Казахстану. Він зазначив, що обидві країни завжди займали позицію миру, дотримувалися суверенної політики і ставили національні інтереси на перше місце. Сійярто впевнений, що найкращим шансом на припинення війни є саме Трамп, адже він підтримує миролюбну політику та відновлює діалог із Росією.

«Ми вітаємо відновлення діалогу на вищому рівні між Росією та США. Із задоволенням і полегшенням сприйняли новину, що Дональд Трамп і Володимир Путін провели тривалі переговори», - сказав Сійярто.

Крім того, він згадав переговори держсекретаря США Марко Рубіо з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, під час яких обговорювали майбутнє співробітництва між двома країнами та можливості мирного врегулювання війни в Україні. Угорські офіційні особи продовжують виступати проти будь-якої військової підтримки України.

Директор з комунікацій партії «Фідес» Тамаш Менцер заявив:

«Україна повинна стати членом НАТО? Україна повинна увійти до ЄС? Ні, не повинна! Адміністрація Трампа чітко заявила: членство України в НАТО є нереалістичним».

Він також зазначив, що, на думку Трампа, Україна не зможе повернути всі свої окуповані території.

Нагадаємо, 17 лютого в Парижі відбулася зустріч лідерів європейських країн щодо безпеки та оборони України. Зустріч стане відповіддю на заяви США і спробою Європи взяти на себе гарантії безпеки для України.

Джерело: УНН