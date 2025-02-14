Американські конгресмени розуміють, що Україну примушують здатися після років спротиву

Американські конгресмени, які стежать за підготовкою до мирних переговорів адміністрації Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним щодо України, застерігають від того, щоб робити поступки Москві ще до того, як самі переговори розпочалися.

Республіканці вважають, що потрібно застосовувати на практиці проголошене гасло "мир через силу", а демократи вказують на те, що не варто відкидати українські вимоги зі столу переговорів.

Про це повідомляє Голос Америки.

При цьому американські законодавці підтримують саму спробу президента Трампа покласти край кровопролиттю і вітають той факт, що Трамп не відмовляє Україні у підтримці.

Щоб закріпити цю підтримку, конгресмен-республіканець Джо Вілсон, який 10-го лютого оголосив про свій план представити Конгресу закон про ленд-ліз для України, сказав Голосу Америки, що "суть полягає в тому, що Дональд Трамп підтримує Україну".

"Дональд Трамп перебуває у процесі переговорів, і він підтримує народ України, як він про це і зазначив", – заявив Джо Вілсон в інтерв'ю журналісті Голосу Америки Наталці Пісні.

За словами Вілсона, під час переговорів відбуватимуться різні дискусії. Він вважає, що Дональд Трамп підтримує Україну. І як яскравий приклад, він знову і знову заохочує наших союзників у НАТО збільшувати свої оборонні можливості.

"Суть полягає в тому, що Дональд Трамп підтримує Україну. І як яскравий приклад, він знову і знову заохочує наших союзників у НАТО збільшувати свої оборонні можливості. Все це для досягнення миру через силу", - сказав Джо Вілсон.

Щодо свого плану про ленд-ліз, то Вілсон вважає, що ця програма, що передбачає не безоплатну передачу зброї, а можливість отримати за неї компенсацію, дасть президенту Трампу повноваження надалі надсилати Україні зброю.

Вілсон вважає, що ця ініціатива допоможе стримати Путіна, якого конгресмен вважає "воєнним злочинцем", і, на його думку, потрібно було застосувати цю програму ще раніше, за урядування попереднього президента США Джо Байдена.

«Притягніть Росію до столу (переговорів) за допомогою американської сили», — написав Вільсон у мережі X.

Тим часом більше думок зараз розділилися за партійним принципом. Республіканці підтримують президента Трампа і вказують, що Білий Дім твердо підтримує Україну.

Водночас демократи, хоч і підтримують мирні переговори між Україною та Росією, однак наголошують, що не варто одразу відкидати перед переговорами певні позиції, як от членство України в НАТО, чи повернення до довоєнних кордонів.

"Я думаю, що ідея звести разом Україну з Росією, щоб визначити, чи можна припинити вогонь, має сенс, але я вважаю, що немає ніякого сенсу говорити наперед про умови для України. Трамп уже диктує умови міністру оборони США щодо того, якими мають бути переговори. Я вважаю, що не варто нічого прибирати зі столу переговорів", – наголосив Джим Коста, конгресмен-демократ.

За його словами, це не спосіб домовлятися і є несправедливим щодо України.

Ми повинні продовжувати нашу послідовну підтримку України, щоб зберегти її суверенітет і демократію, разом з нашими європейськими союзниками

Джим Коста, конгресмен-демократ послідовний у своїх думках:

"Насправді ми повинні продовжувати нашу послідовну підтримку України, щоб зберегти її суверенітет і демократію, разом з нашими європейськими союзниками, і не підривати нашу здатність вести переговори про припинення вогню, яке може призвести до мирного договору", – вважає Джим Коста.

Демократи занепокоєні, що заяви Білого Дому про початок переговорів з Путіним викликають занепокоєння в Європейському Союзі.

Грегорі Мікс, конгресмен-демократ закликає президента Трампа радитися з Конгресом перед ухвалення мирної угоди.

"Ми не знаємо деталей. Загинуло багато людей і я хочу повного припинення вогню, щоб люди сіли за стіл переговорів аби зупинити кровопролиття. Але президент має залучати інші гілки влади", – каже Мікс.

"Ми є рівноправними членами влади. Усі ми маємо однакові інтереси. Але нині ми відвертаємося від наших союзників у Європі. Це викликає страх у всьому Європейському Союзі. Ми зобов’язані надати їм пояснення, і я сподіваюся, що він поділиться своїми намірами, або скаже, якими будуть його позиції на переговорах", – підсумував Грегорі Мікс.

А конгресмен-республіканець Майкл Маккол повідомив, що вирушає на Мюнхенську безпекову конференцію, де працюватиме в команді разом зі спецпредставником президента США у справі України і Росії Кітом Келлоггом. За словами Маккола, в Мюнхені відбуватимуться непрості дискусії, під час яких обговорюватимуть деталі мирних переговорів.

"Я знаю, що Путін відкинув ідею демілітаризованої зони. Це міг був би перший крок будь-якого переговорного процесу", – сказав Маккол.

Також конгресмен-республіканець підтримав позицію президента Трампа запровадити додаткові санкції проти Росії, "якщо Путін не вестиме переговори сумлінно".

Маккол визнає, що переговори будуть непростими.

"Я думаю, що це можуть бути дуже важкі переговори. Зеленський та українці завзято боролися і зазнали багато горя в цьому конфлікті, і я думаю, що попросити здатися буде дуже важко", – наголосив Маккол.

Як відомо, у Мюнхені сьогодні, 14 лютого, розпочинається Мюнхенська безпекова конференція, яка може стати першим кроком до переговорів.