У Європі заговорили про відновлення покупки газу в Росії

Європейські чиновники обговорюють, чи слід відновити продаж російського трубопровідного газу в ЄС у рамках потенційного врегулювання, спрямованого на припинення війни в Україні, повідомляють люди, знайомі з ходом обговорень.

Про це пише впливова англійська газета Financial Times.

Прихильники купівлі російського газу стверджують, що це знизить високі ціни на енергоносії в Європі, спонукає Москву сісти за стіл переговорів і дасть обом сторонам привід для запровадження та підтримання режиму припинення вогню. І хоча ті, хто про це говорить, стверджує, що це «попередні» і «немиттєві» рішення, до цього варто поставитися серйозно, оскільки існують країни, які активно лобіюють цю пропозицію...

Однак навіть попереднє обговорення ідеї відновлення поставок російського газу в Європу вже викликало відповідну реакцію найближчих союзників України в ЄС.

За словами трьох офіційних осіб, обізнаних про перебіг переговорів, ця ідея була схвалена деякими офіційними особами Німеччини та Угорщини, а також підтримана іншими столицями, які розглядають її як спосіб зниження вартості енергоносіїв у Європі.

«Деякі великі держави-члени чинять тиск на ціни на енергоносії, і це, звісно, один зі способів їхнього зниження», - сказав один із чиновників.

Відновлення експорту в Європу значно збільшить доходи Москви. До війни на частку поставок трубопроводами з Росії припадало близько 40 відсотків від загального обсягу поставок до ЄС, а найбільшим імпортером була Німеччина.

Дональд Трамп зажадав припинити війну «найближчим часом», викликавши в західних столицях дискусії про те, які елементи необхідні для міцної угоди з Москвою. Президент США також пригрозив ЄС тарифами, якщо той не закуповуватиме в Америці більше скрапленого природного газу, який дорожчий за трубопровідний.

Відновлення продажів трубопроводами з Росії розлютило брюссельських чиновників і дипломатів із деяких східноєвропейських країн, чимало з яких протягом останніх трьох років працювали над скороченням обсягу імпорту російських енергоносіїв до країн блоку.

«Це безумство», - сказав один із чиновників. «Наскільки дурними ми маємо бути, щоб навіть думати про це як про варіант?»

Президент України Володимир Зеленський заявив у середу: «Припинення гарячої фази війни має вирішальне значення... Дипломатичні рішення кращі - менше жертв, менше втрат». Його офіс не відповів на прохання прокоментувати дискусію про відновлення закупівель російського газу.

Відновлення дебатів про продаж газу занепокоїло деяких американських експортерів СПГ, які прагнуть укласти довгострокові угоди на постачання газу з європейськими компаніями. За словами двох чиновників, вони побоюються, що будь-яке відновлення українського транзиту може зробити їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Цього тижня один із вищих чиновників Єврокомісії з енергетики Дітте Юул Йоргенсен перебуває у США та зустрічається з експортерами ЗПГ для переговорів, що стосуватимуться довгострокових потенційних поставок.

Мета ЄС - позбавити енергетичну систему блоку від російського викопного палива до 2027 року. Комісар ЄС з енергетики Ден Йоргенсен має представити план з досягнення цієї мети в березні.

Однак важке становище важкої промисловості ЄС призвело до того, що європейським країнам доводиться шукати дешевші джерела енергії. Вартість газу в Європі зазвичай у три-чотири рази вища, ніж у США.

У 2024 році частка російського газу в загальному обсязі постачань становила приблизно 10 відсотків, але відтоді, як у січні закінчився термін дії транзитного контракту, що давав змогу постачати газ до ЄС через Україну, цей показник скоротився вдвічі.

Решта трубопроводу, яким російський газ надходить до ЄС, - TurkStream через Туреччину, яким до Угорщини надходить близько 7,5 млрд куб. м газу. Будапешт, а також проросійський уряд Словаччини лобіюють у ЄС вимогу чинити тиск на Україну, щоб вона відновила транзит газу.

«Зрештою, всі хочуть знизити вартість енергії», - сказав високопоставлений представник ЄС.

Словаччина, безпосередньо пов'язана з українським газопроводом, через який припинилися поставки російського газу, щорічно втрачає 500 млн євро доходів від транзиту. Гері Маццотті, виконавчий директор компанії EP Infrastructure, яка управляє словацькою частиною газопроводу, заявив FT, що потенційна мирна угода між Трампом і Росією майже напевно призведе до перемовин про відновлення постачання російського газу.

«Коли настане мирний день, я впевнений, що будуть проведені серйозні дискусії щодо правильних обсягів поставок газу в Європу і щодо того, звідки він має надходити», - сказав Маццотті.