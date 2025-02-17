У Польщі не підтримали ідею Зеленського про створення єдиної європейської армії

Європейські країни не створюватимуть єдиної армії у відповідь на погрози з боку Росії, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на державному телебаченні Польщі, передає Reuters.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до створення європейської армії, заявивши, що континент більше не може бути впевнений у захисті з боку США і досягне поваги з боку Вашингтона лише за наявності сильних збройних сил.

Відповідаючи на запитання щодо можливості створення європейської армії, Сікорський сказав TVP World, що «ми маємо бути обережними з цим терміном, тому що люди розуміють різні речі».

"Якщо ви розумієте під цим об'єднання національних армій, то цього не станеться", - сказав він. «Але я був прихильником того, щоб Європа, Європейський Союз розвивав свій власний оборонний потенціал». За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду.

"Якщо США хочуть, щоб ми посилили оборону, у них має бути національний компонент, компонент НАТО, але я також вважаю, що має бути європейський компонент ЄС, субсидії ЄС для оборонної промисловості, щоб нарощувати наш виробничий потенціал, а також сили ЄС, гідні своєї назви", - сказав Сікорський.

Він також повторив, що присутність польських військ на території України «не розглядається, тому що обов'язок Польщі перед НАТО захищати східний фланг, тобто свою власну територію».