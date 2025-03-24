До Держбюджету України надійшов другий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро. - на що підуть кошти

До Держбюджету України надійшов другий транш від ЄС обсягом 1 млрд євро у межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Загалом, у рамках ініціативи ERA, Мінфін вже залучив від Європейського Союзу 4 млрд євро.

Кошти дозволяють забезпечити пріоритетні соціальні, військові потреби, відновлення, зокрема, критично важливої інфраструктури.

ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів США, із яких внесок ЄС складає 18,1 млрд євро (20 млрд доларів США). Перший транш обсягом 3 млрд євро Україна отримала в січні цього року.

“Вдячний країнам ЄС за підтримку механізму ERA і, зокрема, за черговий транш у розмірі 1 млрд євро. У поточному році розраховуємо залучити весь обсяг коштів від ЄС, що дозволить забезпечити бюджетні потреби України у 2025-2026 роках. Наш наступний пріоритет – це повна конфіскація заморожених російських суверенних активів. Ці кошти мають стати інструментом відновлення України”, - сказав Сергій Марченко.

Заморожені активи центрального банку росії в ЄС сягають 210 млрд євро і становлять більшість таких знерухомлених активів у всьому світі за офіційними даними ЄС.

Нагадаємо, Європейський Союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 46 млрд євро на пріоритетні видатки держбюджету.