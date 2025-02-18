Анджей Дуда окреслив погляд Польщі на війну в Україні

США не зменшуватимуть свою присутність у східній Європі, а навпаки, розширюватимуть її. Війна в Україні не може завершитися перемогою Росії, і для цього потрібною є «рішуча політика» президента США Дональда Трампа.

Про це під час брифінгу для ЗМІ після зустрічі із спецпредставником США з питань України та Росії генералом Кітом Келлогом заявив у вівторок у Варшаві президент Польщі Анджей Дуда.

Дуда зазначив, що він представив Келлогу польський погляд на війну в Україні, а також розповів про агресивні дії та заяви з боку РФ та її представників.

На його переконання, Штати «рішуче увійшли до гри» у питанні завершення війни в Україні, а президент Трамп дуже серйозно налаштований на досягнення результату.

«У зв’язку з цим я сподіваюся, що дійсно відбудеться, принаймні, припинення вогню. Маю надію на припинення російської агресії проти України», - зазначив Дуда.

Він підкреслив, що польська сторона на переговорах із Келлогом, а на минулому тижні також з главою Пентагону Пітом Хегсетом, чітко підкреслила: для Варшави «очевидним є те, що ця війна не може завершитися перемогою Росії».

«Це зрозуміло, як і те, що, насамперед, повинен бути відновлений справедливий мир, оскільки цього дуже сильно потребує Україна», - наголосив польський лідер.

Він додав, що відкритим питанням залишається те, які умови миру буде досягнуто в результаті переговорів.

«Тут потрібна дуже рішуча політика і я вірю, що президент Дональд Трамп зможе проводити таку рішучу політику», - наголосив Дуда.

Він також повідомив: американська сторона запевнила, що не лише не зменшуватиме свою активність і присутність американських військ у східній Європі, але й навпаки – слід очікувати на зміцнення американської присутності. Він висловив сподівання, що у Польщі буде створено «форт Трамп» (американська військова база – ред.), про яку велася розмова ще під час першої президентської каденції чинного глави Білого дому.

Дуда підкреслив, що зростання американського потенціалу у східній Європі матиме велике значення як для безпеки Європи, так і України, з якою Польща має хороше транспортне і залізничне сполучення.

Президент Польщі також повідомив, що він скликає на наступний понеділок, 24 лютого, засідання Ради національної безпеки країни для обговорення результатів переговорів з американською стороною, а також результатів переговорів РФ із США в Саудівській Аравії. Він зауважив, що нинішня зустріч в Ер-Ріяді є лише підготовкою до мирних переговорів, які, на його думку, в результаті повинні відновити безпеку в східній Європі і завершити війну в Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори стосовно завершення війни Росії проти України не мають відбуватися за спиною у ключових суб’єктів.

Джерело: Укрінформ