Україна не прийме ультиматумів від Росії - заява Зеленського в Анкарі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру йти на ультиматуми Росії, а також прокоментував переговори між представниками РФ і представниками США в Ер-Ріяді.

«Росія напала на Україну, і ми не могли нічого вибрати, крім як взяти зброю і захищатися... Ніхто Україні на цей момент не допомагав. Потім, коли всі побачили, що Путін не зможе захопити нашу державу, що нікуди не дінеться наш народ, військові, що нікуди не втік президент України, і тоді всі зрозуміли, що потрібно допомогти Україні, і тільки тоді почалася та чи інша допомога», - сказав Зеленський в Анкарі, перебуваючи з візитом у Турції.

Президент нагадав, що тоді на початку вторгнення Росія поставила ультиматум - зменшення кількості ЗСУ, визнання окупованих територій України територіями РФ.

«Хотіли поставити проросійське керівництво держави, щоб воно було повністю у вертикалі Путіна. У мене таке враження, що зараз відбуваються якісь переговори, і вони з таким самим настроєм відбуваються. Але вони відбуваються між представниками РФ та представниками США. Знову про Україну і без України. Цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на всі ці ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз Україна на це піде?..

Reuters повідомляє, що офіційні особи США та Росії домовилися на переговорах у Саудівській Аравії «призначити високопоставлені команди, щоб розпочати роботу над припиненням конфлікту в Україні якнайшвидше таким чином, який є довгостроковим, стійким і прийнятним для всіх сторін».

Пізніше стало відомо, що одним із ключових моментів, які спробують США і Росія нав'язати Україні, будуть вибори - саме для того, щоб знову спробувати нав'язати проросійського президента, яким був свого часу втікач Янукович.

Джерело: УНН