Ілон Маск єхидно висміяв слова Володимира Зеленського про незалежність України

Світові ЗМІ звернули увагу на реакцію мільярдера, а тепер ще й найближчої довіреної особи обраного президента США Дональда Трампа - Ілона Маска на інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. Це вже не перше знущання Маска з очільника України, але цього разу він просто перетнув межі.

Про це написала DW.

Американський мільярдер, засновник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск, який очолить департамент ефективності уряду США після інавгурації Дональда Трампа, вкотре покепкував зі слів президента України Володимира Зеленського.

Маск опублікував у своїй соціальній мережі Х у суботу, 16 листопада, уривок з інтерв'ю Зеленського: "США не можуть змусити нас "сидіти і слухати" за столом переговорів. Ми - незалежна держава".

У відео, доданому до допису, Зеленського питають, чи висував Трамп перед ним вимогу переговорів з Росією. Президент відповідає: "Я думаю, він так не каже. Ми незалежна країна. Здається, і наш народ, і я особисто в перемовинах і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами довів, що з нами риторика "сідай і слухай" не працює. Так ми маємо ставитись до будь-якої країни - поважати. Це про рівність - про одну з тих цінностей, за які боремося".

Маск прокоментував цей уривок з інтерв'ю так: "У нього дивовижне почуття гумору".

До свого коментаря він додав посилання на статтю від 2021 року, оновлену в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну, про те, як Зеленський був коміком без політичного досвіду, а став головнокомандувачем країни у війні.

Власник "Тесла" у своїй зарозумілості навіть не зрозумів, що покепкував він не з Зеленського, а з української державності і українського народу, який кров'ю і смертями тисяч людей виборює собі право на життя. Але якщо розумів, що саме каже, то це ще гірше.

Американський бізнесмен і мільярдер Ілон Маск набуває значного впливу на формування майбутньої адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа. Джерела, знайомі з ситуацією, зазначають, що Маск регулярно відвідує маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді та активно залучений до ключових зустрічей і консультацій.

Маск не лише пропонує свої рекомендації з кадрових питань, але й має близькі стосунки з родиною Трампа: він був присутній на сімейному фото під час виборчої ночі, спілкувався за вечерею з майбутньою першою леді Меланією Трамп і провів вихідні за грою в гольф разом із родиною президента.

Маск також брав участь у щонайменше трьох телефонних розмовах Трампа з іноземними лідерами, зокрема з президентом України Зеленським, президентом Туреччини Ердоганом і президентом Сербії Вучичем.