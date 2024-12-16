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За три місяці повернулися на службу близько 8 тисяч дезертирів
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Війна / Закон та право

За три місяці повернулися на службу близько 8 тисяч дезертирів

23:51, 16 гру 2024
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З майже 20 тисяч кримінальних проваджень щодо дезертирства за 10 місяців 2024 року до суду потрапило лише 1,3%. Близько 8 тисяч військових вже скористалися можливістю добровільного повернення на службу.
 
 За 10 місяців 2024 року лише 1,3% справ про дизертирство дійшли до суду Opendatabot.

За 10 місяців 2024 було відкрито 19 922 кримінальних проваджень повʼязаних з дезертирством. Дезертирів більшає щороку. Так, приклад, у порівнянні до того ж періоду торік таких справ побільшало у 3,7 рази. Лише у 3% справ цьогоріч вручено підозру, й лише в 1,3% справи дійшла на розгляд до суду.

Військовослужбовці, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, до 1 січня 2025 року можуть добровільно повернутися на службу та будуть звільненні від кримінальної відповідальності — їх справи буде закрито.

Згідно із даними Генеральної прокуратури, за три місяці вже близько 8 тисяч військовослужбовців скористалися цією можливістю.

Майже 4 тисячі військовослужбовців подали клопотання про повернення на службу після дезертирства, половину з них вже задовольнили. Військові, які повернуться до 1 січня 2025 року, будуть звільнені від кримінальної відповідальності.

Джерело: УНН


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