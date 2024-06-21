На окупованій частині Донеччини з 2014 року залишилися сім архівних установ

З Донецької області після російської агресії та окупації частини регіону в 2014 році жодна архівна установа не евакуювала свої документи. Про це на брифінгу повідомила директорка Державного архіву Донецької області Ірина Шишолік.

Про це повідомив Укрінформ.

«З 2014 року було евакуйовано Державний архів Донецької області, але документи, які зберігались у місті Донецьку, на жаль, не евакуйовані, вони залишились у Донецьку. Жодна архівна установа (в інших містах області – ред.) після 2014 року, після початку російської окупації Донеччини, не евакуювала свої документи», - сказала Шишолік.

Як повідомлялося, з весни 2014 року загарбниками були окуповані Донецькій район (входить 7 міст) та саме місто Донецьк; Кальміуський район (входить 5 населених пунктів); Горлівський район (входить 8 міст) та місто Вуглегірськ Бахмутського району.

На Донеччині після повномасштабного вторгнення Росії в Україну після 24 лютого 2022 року з 36 архівних установ повністю були евакуйовані 25, одна залишилася на території регіону, одна була знищена у результаті бойових дій, дві архівні установи були евакуйовані без документів, а сім залишилися на окупованій території.