Закон про мобілізацію підписано президентом: що далі?

Президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Документ набуде чинності за місяць після офіційної публікації. Серед іншого в ньому прописано, хто не підлягає мобілізації та матиме відстрочку.

А також ті, хто таку можливість втратить. АрміяInform розповідає, що зміниться після набрання чинності цим законопроєктом.

Не всі студенти матимуть відстрочку

Одним з дуже популярних під час широкомасштабного вторгнення методів отримати відстрочку було навчання у професійних та вищих навчальних закладах. Адже всі студенти мали таке право. Після того, як законопроєкт набуде чинності, коло здобувачів освіти, які матимуть право на відстрочку, звузиться. Документ передбачає, що відстрочку надаватимуть лише тим, хто здобуває освіту за денною, або дуальною формою, а рівень освіти має бути вищим за здобутий раніше. Тобто ті, хто пішов на другу чи третю освіту, відстрочки не матимуть. Залишається відстрочка для докторантів і тих, кого зарахували до інтернатури.

Також серед нововведень законопроєкту — відстрочку не матимуть працівники підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

Кого не мобілізують?

Водночас документ передбачає і збільшення категорій військовозобов’язаних, які не підлягатимуть мобілізації. Зокрема:

ті, хто був у полоні та звільнився зі служби у запас, вони зможуть приєднатися до ЗСУ лише за власним бажанням;

не мобілізовуватимуть військовозобов’язаних, які пройдуть новий вид служби — базову військову службу, допоки їм не виповниться 25 років;

члени сімей (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції Гідності.

Інші пункти здебільшого не є новими. Але вони зазнали певних змін. Тож, хто ще не підлягає мобілізації:

заброньовані працівники. Щоправда, тепер всі вони мають бути на спеціальному обліку;

люди з інвалідністю, а також ті, хто визнаний ВЛК тимчасово непридатним за станом здоров’я на термін 6-12 місяців. Після цього строку вони знову мають пройти ВЛК;

наукові та педагогічні працівники навчальних закладів, якщо вони працюють хоча б на 0,75 ставки.

громадяни, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Але за умови, якщо немає заборгованості зі сплати аліментів;

жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. Але за умови, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі. Також не підлягають мобілізації ті, у кого дитина до 18 років, а один з батьків вже проходить службу.

жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують важко хвору дитину, або дитину з інвалідністю.

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка має інвалідність I чи II групи;

усиновлювачі, на утриманні яких перебуває дитина, яка до моменту усиновлення була дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, на утриманні яких перебуває дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 18 років;

громадяни, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або своїми батьками. Також допускається догляд за батьком чи матір’ю дружини/чоловіка, якщо останній помер, або не може доглядати за батьками через стан здоров’я.

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

громадяни, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю І чи ІІ групи. Також прописані умови відстрочки для тих, у кого дружина чи чоловік з інвалідністю ІІІ групи.

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час АТО, ООС, широкомасштабного вторгнення.

Також не підлягає мобілізації певна частина держслужбовців та силовиків. Це:

керівники міністерств та їхні заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

народні депутати України;

судді;

уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

голова та інші члени Рахункової палати;

дипломатичні службовці;

працівники органів військового управління, військових частин Міністерства оборони України, Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, апарату Міністерства внутрішніх справ України та експерти установ експертної служби Міністерства внутрішніх справ України;

держслужбовці, що забезпечують діяльність Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України (зокрема, які готують висновки до проєктів нормативно-правових актів, а також виконують функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій.