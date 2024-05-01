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У Грузії на тлі протестів прийняли відверто скопійований з російського "закон про іноагентів"

22:40, 01 травень 2024
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Протестувальники в Тбілісі виступили проти закону про іноземних агентів, що призвело до сутичок, під час яких поліція застосувала перцевий балончик, сльозогінний газ і гумові кулі для розгону натовпу.

У Тбілісі знову зібрався мітинг проти закону про іноагентів. Правоохоронці вже застосували перцевий газ проти активістів, передає УНН із посиланням на Paper Kartuli.

Мітингувальники заповнили всю територію перед будівлею парламенту, проспект Руставелі та деякі прилеглі вулиці. Interpressnews пише, що учасники мітингу планують розпочати "ненасильницький рух" вулицями Тбілісі.

Згодом стало відомо, що спецназ застосував проти учасників мітингу сльозогінний газ та перцевий спрей.

Спрей розпорошили на Чичинадзе та Руставелі.

 Раніше ввечері 1 травня МВС заявило, що силовики залишили територію навколо парламенту, а учасники мітингу мають можливість провести акцію в обраному ними місці.

Парламент Грузії проголосував за закон про іноагентів у другому читанні на тлі протестів1 травня 2024, 16:25 • 13729 переглядiв

30 квітня у парламенті Грузії продовжилося друге читання закону про "іноагентів". Його різко критикують міжнародні організації, ЄС, США, а у Тбілісі майже весь квітень тривають масові протести. Поліція та спецназ у ніч на перше травня застосували водомети, перцевий спрей, сльозогінний газ та гумові кулі для розгону мітингувальників.

У правлячій партії стверджують, що за протестами стоїть революційний план зміни влади в Грузії, який кілька років підтримували західні фонди через НУО та ЗМІ.

МВС Грузії, коментуючи свої дії на мітингу, заявило, що акція мала насильницький характер і вжиті заходи були пропорційними.

У ЄС вже зазвучали пропозиції відмовити Грузії у членстві у Євросоюзі. Але це саме те, чого добивається Росія.


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