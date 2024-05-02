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Війна / Закон та право / Армія

Які гарантії матиміть військовослужбовці згідно закону про статус ветеранів війни

21:45, 02 травень 2024
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Захисники й захисниці, які повертаються в цивільне життя та влаштовуються на роботу, мають перелік пільг, закріплених законодавчо.

Про це повідомили в “Українському ветеранському фонді”.

Фахівці розповіли, які гарантії можуть отримати ветерани, зазначені у Законі України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.

 Пільги у сфері зайнятості та працевлаштування для ветеранів:

виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи;
виплата працюючим особам з інвалідністю допомоги по тимчасовій непрацездатності до 4 місяців підряд або до 5 місяців протягом календарного року, а також допомоги по державному соціальному страхуванню за весь період перебування в санаторії, з урахуванням проїзду туди і назад у разі, коли для лікування не вистачає щорічної і додаткової відпусток;
використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік;
у випадку скорочення працівників, ветерани мають переважне право на залишення на роботі;
позачергове працевлаштування за спеціальністю відповідно до підготовки та висновків медико-соціальної експертизи.
Крім того, ветерани та ветеранки можуть скористатися ваучерами для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

Зокрема, можуть пройти:

Перепідготовку за робітничою професією.
Підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю.
Підготовку на наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти), спеціалізації та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у роботодавця.
Надання цих послуг координує Державний центр зайнятості.

“Працевлаштування ветеранів — одне із основних завдань ветеранської політики. Отримання травм під час служби, довгий період поза професією, а також особистісне відчуття ветеранів, що їхній військовий досвід нерелевантний для цивільної кар’єри й не цінується роботодавцями — є перешкодами для працевлаштування. У зв’язку з цим, 16,6% опитаних захисників і захисниць заявили, що не повернуться на стару роботу, ще 32% вагаються й 51% планують повертатися на попередню роботу“, – каже виконуюча обов’язки виконавчої директорки Українського ветеранського фонду Руслана Величко-Трифонюк.

Працевлаштування ветеранів
У ГО “Центр зайнятості Вільних людей” (ЦЗВЛ) розповіли, що працевлаштування ветеранів та осіб дотичних до ветеранської політики потрібне, адже це шанс для України зробити ринок праці інклюзивним.

Також через низку факторів:

реалії ринку праці, економічна мотивація;
ветерани мають унікальний досвід та навички, які можуть посилити компанію;
10% -20% мобілізованих вже є у компаніях (досвід ЦЗВЛ), частина з них повернуться з інвалідністю — це вже нова реальність;
65% українців мають близьких, які воювали або воюють — особистісна мотивація;
громадянська позиція — вони взяли відповідальність на себе зараз, бізнес і суспільство має взяти відповідальність підтримувати їх у поверненні;
КСВ;
поштовх до впровадження нових підходів та удосконалення HR- процесів та практик.
Нагадаємо, експерти також дали поради щодо отримання пільг на комунальні послуги для учасників бойових дій та членів їхніх родин.

Джерело: Мілітарний


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