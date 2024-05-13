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Україна повертається до цифр довоєнних перевезень морем завдяки "українському морському коридору"

23:46, 13 травень 2024
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Україна зараз майже вийшла на довоєнний обсяг експорту зерна та олійних культур. Це сталося завдяки тому, що країна змогла вибити російський Чорноморський флот с західної та північно-західної частини моря.

Про це пише видання The New York Times.

Так, за останні шість місяців Україна експортувала 27,6 мільйона тонн зерна та олійних культур через Чорне море – це тільки на 0,2 млн тонн менше, ніж середній піврічний експорт у 2018-2021 роках. В першому кварталі експорт навіть перевищив довоєнні цифри.

Проте існує низка проблем, яка може завадити відновити експорт зерна та стабілізувати його на довоєнному рівні, зокрема – постійні російські теракти проти портових споруд та менший урожай цього року. Так, в США припускають, що експорт зерна з України скоро впаде. Проте незалежні аналітики зазначають, що загалом ситуація покращується: вантажні компанії прагнуть відправляти українське зерно, попри війну.

Щобільше, експерти вважають, що росія зацікавлена у тому, щоб бойові дії не чіпали український експорт, оскільки у іншому випадку буде знищено увесь імпорт та експорт росіян у Чорному морі. Але вони все одно попереджають, що рф може вдатися до ударів по портах.

Нагадаємо, у середині липня 2023 року Росія вийшла із “зернової угоди”, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Вранці 16 липня 2023 року одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією у рамках зернової ініціативи.

Потім російські терористи заявили, що з 20 липня 2023 року будуть знищувати всі цивільні кораблі, які йтимуть у бік портів України. У цій ситуації Україна відповіла дзеркально та оголосила про військову загрозу судноплавству в Чорному морі, в акваторії російських портів. Попередження стосувалося морських портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань.

Україна також заявила, що продовжить вивозити зерно Чорним морем, попри російські загрози, вихід росії з зернової угоди та теракти проти портової інфраструктури. Для торгових суден, які прямували до чорноморських портів України або з них, було оголошено тимчасові коридори.

Вже 16 серпня 2023 року з порту Одеса тимчасовим коридором вийшов у море контейнеровоз Joseph Schulte. Це перший вихід цивільного судна після розриву “зернової угоди”.

Як вже писав “Флот 2017“, на початок грудня 2023 року українським тимчасовим коридором безпеки у Чорному морі пройшли 200 цивільних суден, які вивезли сім мільйонів тонн вантажів з України. Майже 5 млн тонн з них – це продукція українських аграріїв.

Також повідомлялося, що кремль може вжити нових заходів, щоб зірвати український експорт зерна. Росія може використати невизнане Придністров’я для створення нестабільності в Молдові й таким чином завдати шкоди трафіку вздовж західного узбережжя Чорного моря.

Джерело: Флот 2017


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