Україна повертається до цифр довоєнних перевезень морем завдяки "українському морському коридору"

Україна зараз майже вийшла на довоєнний обсяг експорту зерна та олійних культур. Це сталося завдяки тому, що країна змогла вибити російський Чорноморський флот с західної та північно-західної частини моря.

Про це пише видання The New York Times.

Так, за останні шість місяців Україна експортувала 27,6 мільйона тонн зерна та олійних культур через Чорне море – це тільки на 0,2 млн тонн менше, ніж середній піврічний експорт у 2018-2021 роках. В першому кварталі експорт навіть перевищив довоєнні цифри.

Проте існує низка проблем, яка може завадити відновити експорт зерна та стабілізувати його на довоєнному рівні, зокрема – постійні російські теракти проти портових споруд та менший урожай цього року. Так, в США припускають, що експорт зерна з України скоро впаде. Проте незалежні аналітики зазначають, що загалом ситуація покращується: вантажні компанії прагнуть відправляти українське зерно, попри війну.

Щобільше, експерти вважають, що росія зацікавлена у тому, щоб бойові дії не чіпали український експорт, оскільки у іншому випадку буде знищено увесь імпорт та експорт росіян у Чорному морі. Але вони все одно попереджають, що рф може вдатися до ударів по портах.

Нагадаємо, у середині липня 2023 року Росія вийшла із “зернової угоди”, яка дозволяла експортувати українське зерно Чорним морем. Вранці 16 липня 2023 року одеський порт залишило останнє судно, завантажене українською агропромисловою продукцією у рамках зернової ініціативи.

Потім російські терористи заявили, що з 20 липня 2023 року будуть знищувати всі цивільні кораблі, які йтимуть у бік портів України. У цій ситуації Україна відповіла дзеркально та оголосила про військову загрозу судноплавству в Чорному морі, в акваторії російських портів. Попередження стосувалося морських портів Анапа, Новоросійськ, Геленджик, Туапсе, Сочі, Тамань.

Україна також заявила, що продовжить вивозити зерно Чорним морем, попри російські загрози, вихід росії з зернової угоди та теракти проти портової інфраструктури. Для торгових суден, які прямували до чорноморських портів України або з них, було оголошено тимчасові коридори.

Вже 16 серпня 2023 року з порту Одеса тимчасовим коридором вийшов у море контейнеровоз Joseph Schulte. Це перший вихід цивільного судна після розриву “зернової угоди”.

Як вже писав “Флот 2017“, на початок грудня 2023 року українським тимчасовим коридором безпеки у Чорному морі пройшли 200 цивільних суден, які вивезли сім мільйонів тонн вантажів з України. Майже 5 млн тонн з них – це продукція українських аграріїв.

Також повідомлялося, що кремль може вжити нових заходів, щоб зірвати український експорт зерна. Росія може використати невизнане Придністров’я для створення нестабільності в Молдові й таким чином завдати шкоди трафіку вздовж західного узбережжя Чорного моря.

Джерело: Флот 2017