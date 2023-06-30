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В Україні підвищуються ціни на бензин
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В Україні підвищуються ціни на бензин

23:30, 30 чер 2023
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З першого липня заправити авто стане майже на чверть дорожче, прогнозують українські консалтингові компанії. Причина – повернення довоєнних податків на бензин, дизель та автогаз. 

 З 1 липня податки на пальне повертаються на довоєнний рівень. Верховна Рада прийняла відповідний закон ще у вересні 2022-го.

Акциз на бензин зросте більш ніж удвічі, до €213 за 1000 л; акциз на дизпальне – на 40%, до €139,5. Акциз на автогаз залишиться на рівні €52. ПДВ зросте з 7% до 20%.

Повернення податків – вимога МВФ та додаткове джерело для фінансування армії, каже заступник голови парламентського фінкомітету Ярослав Железняк. ПДВ піде до держбюджету, акциз – у дорожній фонд.

«З дорожнього фонду кошти можна скерувати на армію за рішенням уряду», – каже народний депутат. «Усі податки підуть на армію», – підтверджує голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як повернення податків вплине на ціни? Ціни зростатимуть поступово протягом липня, оскільки мережі мають запаси розмитненого пального, каже співвласник столичної мережі KLO Ігор Чернявський. Ринок, за його словами, стабілізується на новому рівні на початку серпня.

Консалтингові компанії «А-95» та «НафтоРинок» прогнозують зростання: 

бензину А-95 на 18-20% до 53-54 грн/л;
дизелю на 9-14%, до 48-49 грн/л;
автогазу на 7-14%, до 25 грн/л.

Зростання не уникнути, оскільки Україна імпортує пальне з ЄС, де ціни останній час стабільні, каже Чернявський. «Тоді як восени 2022-го, коли влада частково повернула податки на пальне, падіння цін на світових ринках дозволило уникнути зростання в Україні».

Протягом травня–червня фʼючерс на нафту Brent залишався у коридорі $72-77,5 за баррель, свідчать дані Investing.com. В березні 2022-го, коли податки на пальне були скасовані, світові ціни досягли рекордних $140 за барель.

Найбільші українські мережі ОККО і WOG встановлять верхню межу цін, решта ринку продаватимуть на 3-4 грн дешевше, прогнозує власник мережі АЗС Prime Дмитро Льоушкін. 

ОККО та WOG відмовилися коментувати зростання цін. 

Як зміниться маржа заправок? Мережі знизять націнку на 2-3 грн, щоб пом’якшити стрибок цін, уникнути відтоку клієнтів і негативної реакції влади, каже директор компанії «Консалтингова група А-95» Сергій Куюн. Зараз націнка мереж АЗС – до 13 грн/л, каже аналітик консалтингової компанії «НафтоРинок» Олександр Сіренко.

В очікуванні повернення податків гуртові ціни на пальне вже пішли вгору на 1-2 грн, каже Куюн.

Джерело: Forbes Ukraine


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