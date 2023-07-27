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Війна / Фінанси

У НБУ вперше з початку вторгнення знизили облікову ставку і прогнозують зростання реального ВВП

23:21, 27 лип 2023
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НБУ помірно підвищив прогноз зростання реального ВВП у 2023 році — з 2,0% до 2,9%. Прогнозоване зростання реального ВВП у 2024 році — на 3,5%, а у 2025 році — на 6,8%.

Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року. Про це йдеться у повідомленні Національного банку України. 

«Зростання економіки обмежували постійні ракетні обстріли, саботаж роботи зернового коридору та нові руйнування інфраструктурних об’єктів. Крім того, негативно впливали на бізнес торговельні обмеження для української агропродукції з боку низки країн ЄС. Ці чинники зумовили скорочення експорту України у II кварталі та стримуватимуть відновлення економіки надалі. Водночас фактичні результати І кварталу виявилися кращими, ніж передбачав попередній макропрогноз. Пожвавлення економіки тривало і в ІІ кварталі як у виробничих секторах, так і в секторі послуг», — коментують у НБУ.

Надалі економічне зростання прискориться, враховуючи припущення прогнозу НБУ про зниження безпекових ризиків у середині 2024 року. Експорт відновлюватиметься активніше після налагодження морської логістики та припинення обстрілів інфраструктури. Поступове повернення мігрантів сприятиме пожвавленню споживчого попиту, а інвестиції суттєво зростуть на етапі відбудови країни.

Вагому роль у стимулюванні економіки і надалі відіграватиме м’яка фіскальна політика — дефіцит бюджету залишатиметься значним через потреби в підтримці обороноздатності та економічного відновлення. З огляду на це НБУ прогнозує зростання реального ВВП у 2024 році на 3,5%, а у 2025 році — на 6,8%.

 Джерело: AgroPortal


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