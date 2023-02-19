"Підтримати"
Тренди:
Новини
ЄБРР погіршив економічний прогноз для України
У Києві відновило діяльність посольство Ізраїлю в Україні
Новини коротким рядком. Дайджест
Україна повернула додому з полону 101 захисника
Збитки від землетрусу в Туреччині оцінюються у $25 млрд
Що відбувається у Міноборони - Бутусов
Суд відсторонив Павелка від посади президента УАФ
Новини коротким рядком. Дайджест
"Дія" запроваджує низку нових важливих застосунків для українців
На Харківщині з'явилося село Залужне - кажуть, за географічним розташуванням
У Києві відновлюють роботу електротранспорту - контактні мережі відремонтовано
Угорщина вчергове виступила на боці зла: заблокувала протест ЄС щодо Саакашвілі
Новини коротким рядком. Дайджест
Окупанти спускають воду з Каховського водосховища - є загроза екологічної катастрофи
Як буде перезавантажено міністерство оборони - Резніков
Всі новини
Війна / Фінанси

ЄБРР погіршив економічний прогноз для України

15:21, 19 лют 2023
2
Версія для друку

ЄБРР погіршив економічний прогноз для України. Банк прогнозує зростання ВВП України на 1% цього року, порівняно з 8%, про які повідомляли у вересні минулого року. 

«У 2023 році виходячи з того, що бойові дії в Україні залишаться обмежені нинішньою територією, яка до війни виробляла менше 20% ВВП, цілком імовірно, реальний обсяг виробництва стабілізується лише на рівні близько 70% від рівня 2021 року», – йдеться у новому прогнозі.

На економіку України, як і раніше, будуть впливати реалії воєнного часу. Прогноз банку на 2024 рік – 3% зростання.


Приєднуйтесь до нас у соцмережах Facebook, Telegram та Twitter.

Ctrl
Enter
Если вы заметили ошибку в тексте
Выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Также по теме
Показати ще новини
ІНФОГРАФІКА
Переглядати ще
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Баттл Зеленський-Порошенко: лідери вже майже на рівних, але багато тих, хто не визначився
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Україну захльостує вже не хвиля, а справжнє цунамі ковіда. Що робити
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Дороги чи армія: президент визначився - на дороги витрачено у 10 разів більше
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Балансування на межі боргового краху: чи втримається Китай у світових лідерах
Мультимедіа
Переглядати ще
Війна / Дніпро /
8-04-2022, 18:43
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
Маленький волонтерський вулик у великому Дніпрі. Репортаж
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
День восьмий: всі лінії оборони України збережені, у ворога немає успіху
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Путін загрожує страшними наслідками всім, хто хоче допомогти Україні
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Джо Байден - про Україну, Росію та позицію США
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Найочікуваніші українські кінопрем'єри: “Довбуш”, “Мавка. Лісова пісня” та “Я, „Побєда“ і Берлін”
Краще за тиждень
Політика
Ще
Суспільство
Ще
Бізнес
Ще
Технології
Ще
Спорт
Ще