ЄБРР погіршив економічний прогноз для України. Банк прогнозує зростання ВВП України на 1% цього року, порівняно з 8%, про які повідомляли у вересні минулого року.

«У 2023 році виходячи з того, що бойові дії в Україні залишаться обмежені нинішньою територією, яка до війни виробляла менше 20% ВВП, цілком імовірно, реальний обсяг виробництва стабілізується лише на рівні близько 70% від рівня 2021 року», – йдеться у новому прогнозі.

На економіку України, як і раніше, будуть впливати реалії воєнного часу. Прогноз банку на 2024 рік – 3% зростання.