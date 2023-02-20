Навіщо Байден побував з візитом в Україні

Президент США Джо Байден 20 лютого побував з офіційним візитом у Києві. Байдена помітили біля Михайлівського собору. Під звуки повітряної тривоги президент США вшанував памʼять загиблих захисників України.

Причини візиту прокоментував колишній глава МЗС, дипломат Павло Клімкін.

- Найголовніше в цьому візиті – його символіка напередодні річниці вторгнення і розуміння, що і США, і Байден особисто бачать себе частиною того, як цивілізований світ відстоює себе та свої цінності.

Ймовірно, завтра Джо Байден під час візиту до Польщі у промові скаже, куди далі він вважає за необхідне йти, щоб цінності та принципи вільного світу залишались непорушними.

Я впевнений, це буде потужна промова, яка порівнюватиметься з ключовими промовами новітньої історії, такими як звернення Рональда Рейгана до Горбачова у 1987 році: «Зруйнуйте цю стіну», або промова Трумена у 1947-му.

Наслідки цього візиту – подальша консолідація західного світу, розуміння, що ця боротьба екзистенційна не тільки для України, а й для Заходу.

Про військову допомогу, яку привіз із собою Байден. Вона буде, але вона не привʼязана безпосередньо до цього візиту. Байден не Червоний Капелюшок, який їздить із кошиком по світу. Це – про стратегію, а не про те, що він привіз сьогодні з собою в руках. Це про те, що США розуміють, що цю війну ніяким чином не можна програти. Це війна, під час якої західний світ зрозумів, де він сам буде у 21 сторіччі.

Саме про це Байден говоритиме завтра у Польщі. До речі, одночасно з тим, як Путін говоритиме в Москві.

Зараз ми маємо протистояння систем цінностей, точніше їх наявності та відсутності, протистояння принципів.

Візит Байдена – потужний символ.

Після того як в США сказали, що «червоних ліній» більше немає, це буде частиною однієї стратегії. Ми в Україні фіксуємось тільки на військовій частині, а Захід вважає, що перемога має бути комплексною – на полі бою, економічна та ізоляція російського режиму.

Те, що у відповідь на можливе постачання Китаєм Росії елементів обладнання, США сказали, що це неприйнятно, і це червона лінія – теж частина боротьби.

Цей візит не про те, коли буде додаткове озброєння, оскільки нам потрібні не тільки об’яви, а й реальне постачання, щоб у нас не було обмежень на полі бою. Це про те, куди рухатиметься світ.

Наступні пакети допомоги точно будуть, але вони не обовʼязково матимуть привʼязку до дат. Цей візит – символ того, що підтримка буде і що Байден особисто готовий вкладатися в цю підтримку, що він вважає це своєю особистою місією. Це чогось-таки варте.

Джерело: Forbes Ukraine