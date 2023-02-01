Євробачення-2023 пройде в Британії під знаком України - рішення організаторів





Організатори "Євробачення 2023" представили слоган і логотип музичної події, що пройде у Ліверпулі під знаком України.

"United By Music (Об'єднані музикою)" — слоган цьогорічного конкурсу. За задумом організаторів він відображає унікальне партнерство, що склалося між Великою Британією, Україною і Ліверпулем.

У логотипі використані кольори прапорів України та Великої Британії, що відображають радість і різноманітність змагання.

Також застосовується кольоровий ефект електрокардіограми — рядок сердець, кожне з яких реагує на ритм і звук, щоб відобразити спільне биття сердець всіх учасників Євробачення та глядачів.

Джерело: NV