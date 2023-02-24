ООН прийняла резолюцію проти дій Росії в Україні і закликала до припинення

Генасамблея ООН на спеціальній сесії прийняла резолюцію, яка закликає Росію припинити бойові дії та вивести війська з України.

Генсек ООН Антоніу Гуттеріш в четвер засудив російське вторгнення в Україну, назвавши його образою колективній совісті світу.

За резолюцію проголосувала 141 країна, 7 висловилися проти, ще 32 утрималися.

У резолюції йдеться про те, що ООН:

Закликає дотримуватися принципів Статуту ООН, які лежать в основі досягнення всеосяжного, справедливого та надійного миру в Україні.

Підтверджує свою відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

Знову заявляє про свою вимогу до РФ негайно, повністю та беззастережно вивести всі свої озброєні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах.

Закликає всі сторони дотримуватися міжнародного права, в тому числі щодо ставлення до військовополонених та захисту цивільного населення.

Наголошує на необхідності утримуватися від того, щоб зазнавали нападів, знищувалися, переміщалися або приходили в непридатність об'єкти, які є необхідними для виживання цивільного населення.

Закликає також до негайного припинення нападів на критично важливу інфраструктуру України та будь-яких навмисних нападів на цивільні об'єкти, включаючи житлові будинки, школи та лікарні.

ООН також заявляє про необхідність притягнути до відповідальності винних у скоєних на території Україні злочинів шляхом проведення належного, справедливого та незалежного розслідування та реалізації судового переслідування на національному чи міжнародному рівні.

За резолюцію проголосувала 141 з 193 країн-членів ООН, тобто майже три чверті (73%) головної міжнародної організації

Проти резолюції, тобто "за Росію", на цей раз голосували, крім самої Росії, шість країн. Це ненабагато більше, ніж при двох голосуваннях за такі ж резолюції минулого року, 3 березня та 12 жовтня (там було по чотири країни).

Справа в тому, що торік в рядах союзників Росії, крім незмінних Білорусі, Сирії та Північної Кореї, по черзі виступали Еритрея та Нікарагуа, а тепер "проти" проголосували дві ці країни, а до того ж в лави союзників влилася Малі, де за місцеву хунту воює ПВК "Вагнер".

Що стосується офіційних союзників Росії, тобто країн, які входять у створені нею союзи, ОДКБ і ЄАЕС, то в питанні війни Москву досі підтримує тільки Мінськ.

Казахстан, Вірменія, Таджикистан (не входить в ЕАЕС) та Киргизстан в четвер знову утрималися, як і в минулі рази.

Всього країн, які утрималися, було 32, серед них такі важковаговики як Китай та Індія, а також Іран.

13 країн просто не голосували - як сказав один політичний оглядач, "вийшли на стратегічну перерву на каву". Серед них - Азербайджан, Туркменістан та Венесуела.

Серед країн, які голосували за резолюцію, тобто засудили Росію, знову, як і в минулі рази, виявилася Сербія, що вважається традиційно дружньою до Росії країною.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив російське вторгнення в Україну, назвавши його образою колективної совісті світу

"Це порушення Статуту ООН та міжнародного права", - заявив Антоніу Гуттеріш на засіданні Генасамблеї. Ескалація конфлікту, за його словами, становить очевидну та реальну небезпеку, а війна "розпалює регіональну нестабільність та глобальну напругу та суперечності, відволікаючи увагу та ресурси від інших криз та нагальних глобальних проблем".

Джерело: BBC Україна