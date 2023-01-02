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США запустять у космос український наносупутник - можна подивитися трансляцію

22:03, 02 січ 2023
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3 січня 2023 року з мису Канаверал, Сполучені Штати Америки, за допомогою ракети-носія Falcon-9 компанії «SpaceX» виведуть на орбіту Землі черговий український наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України, передає InfoKava

Старт ракети-носія має відбутися о 16:56 за київським часом. 

Наносупутник PolyITAN-HP-30 створили науковці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» виключно за бюджетні кошти, що надавались Міністерством освіти і науки України в межах реалізації відповідних проєктів-переможців конкурсів наукових досліджень і розробок та договору базового фінансування. 

Доправлення наносупутника PolyITAN-HP-30 у Сполучені Штати Америки для виведення його на орбіту Землі стало можливим завдяки спонсорській допомозі компанії «Боїнг Україна», підтримці Технічного університету Делфт (Нідерланди), спінофф-компанія якого взяла на себе фінансування та технічне забезпечення виведення космічного апарату в космос, Державному космічному агентству України, яке сприяло вирішенню питань логістики та експорту. 

Після виведення на заплановану орбіту наносупутник забезпечить реалізацію наукового експерименту з дослідження ефективності функціонування теплових труб (heat pipes) різних конструкцій як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів. 

З 16.00 за київським часом 03 січня 2023 року на КПІмедіа – офіційному ютуб-каналі Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського – розпочнеться пряма трансляція виведення на орбіту Землі в межах місії Transporter 6 з Мису Канаверал ракетою Falcon-9 компанії SpaceX 114 одиниць корисного навантаження, однією з яких буде український наносупутник PolyITAN-HP-30. Під час прямої трансляції будуть проведені інтерв'ю та інші заходи. 

Долучитися до прямої трансляції можна за посиланням.


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