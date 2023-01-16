ООН назвала задокументовані цифри цивільних жертв російських обстрілів

В Україні з початку війни загинуло понад 7000 мирних жителів — про це йдеться у доповіді ООН

Згідно з підтвердженими ООН даними, з 24 лютого минулого року і до 16 січня 2023 року в Україні загинув 7031 мирний житель, у тому числі 433 дитини. Поранення отримали 11 327 цивільних осіб, з них 827 - діти. Переважна більшість смертей (понад 90 відсотків) задокументована на теренах, підконтрольних владі України.

Причиною загибелі чи поранення більшості мирних жителів було застосування зброї вибухової дії з великою зоною поразки, у тому числі обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаційні удари.

Йдеться лише про документально підтверджені випадки, насправді загиблих може бути в рази більше, наголошується у документі. З району населених пунктів, де йшли або тривають найінтенсивніші бої, зокрема Маріуполя, Лисичанська, Сєвєродонецька, Соледара та Бахмута, як і раніше, дуже складно отримати інформацію.

Джерело: Україна Online