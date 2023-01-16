Укрзалізниця запускає швидкісний Інтерсіті зі столиці до Черкас

Вперше в історії незалежної України: швидкісне сполучення для Черкас зі столицею!

Укрзалізниця призначає Інтерсіті+ №730/729 Київ — Черкаси, повідомляє прес-служба відомства.

Нагадаємо, минулого року тут було завершено довгоочікуваний проєкт із електрифікації, який дозволяє пустити до черкащан комфортний та модерновий Hyundai Rotem.

З Києва поїзд відправлятиметься з 20 січня щоденно, крім вівторків, о 17:50, і прибуватиме до Черкас о 21:07. Зворотно, з Черкас, поїзд відправлятиметься з 21 січня щоденно, крім серед, о 6:33 і прибуватиме до Києва о 9:39.

Квитки вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, в чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.